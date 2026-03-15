Motorenbauer: „Zukunft wird elektrifiziert sein“

Kritik an Rotax-Motoren in russischen Kampfdrohnen

Heftige Kritik an BRP-Rotax gab es in der Vergangenheit immer wieder wegen Aktivitäten im Rüstungsbereich. So hat etwa Russland Drohnen mit Motoren aus Gunskirchen zum Beschuss der Ukraine verwendet. „In diesen Fällen wurden Motoren aus zivilen Flugzeugen entwendet und zweckentfremdet“, rechtfertigt sich Gebetshuber. Grundsätzlich mache man aber kein Geheimnis daraus, dass man verstärkt in die Rüstungsindustrie verkaufen will: „Wir liefern an Länder, wo es im Rahmen des Gesetzes und unserer Policy erlaubt ist. Derzeit ist der Umsatz vernachlässigbar, aber es ist ein Zukunftsmarkt, die Welt verändert sich.“