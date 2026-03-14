Kleine Vorkehrungen gegen große Katastrophen

Das brennt anders

Landesfeuerwehrkommandant Didi Fahrafellner ergänzt: „Batterie- und Hochvolt-Systeme brennen nicht unbedingt öfter, aber sie brennen anders.“ Für die Brandbekämpfung bedeutet das nicht nur neue Löschmethoden, sondern auch mit giftigen Gasen und Wiederentzündungen nach Stunden und Tagen umzugehen.“ Den Anfang macht das Thema „Strom und Spannung“. Die ersten Tipps von Fahrafellner: „PV-Anlagen immer vom Profi planen und installieren lassen – niemals im ,Eigenbau‘. Die Systeme regelmäßig warten. Akkus nie auf einer brennbaren Unterlage laden und immer auf Distanz von Brennbarem geschützt gegen Sonneneinstrahlung und Frost lagern.“