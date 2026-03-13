„Hausbesuch“ bei Werner: Helm äußert sich zu Eklat

„Das, was passiert ist, war deutlich zu viel. Die jungen Männer, die da involviert waren, haben sicher teilweise auch Familie zu Hause. Kein Mensch will, dass zuhause wer auftaucht – ob das zwei oder 50 Männer sind. Das ist nicht leiwand, das gehört gesagt“, meinte Helm. Auch laut Mannschaftskapitän Manfred Fischer wurden hier Grenzen überschritten. „Die Privatsphäre, egal welcher Person, sollte immer respektiert werden. Solche Sachen haben aus meiner Sicht und aus Mannschaftssicht im Fußball sowie im alltäglichen Leben nichts zu suchen.“ Er sei stolz, Kapitän einer Mannschaft zu sein, die „immer wieder Störfaktoren bewältigen muss und sich nie aus der Bahn bringen lässt“. Das spreche für einen Gemeinsinn, den Fischer auch im gesamten Verein gerne sehen würde.