Amokdrohung gegen Schule: Rechnung von 8000 Euro!

Bereits am Montag in der Vorwoche war am WC einer Schule in Wattens ein Zettel mit einer gefährlichen Drohung entdeckt worden. Laut „Krone“-Informationen soll mit einem Amoklauf gedroht worden sein. Folglich sei die Bildungseinrichtung mit uniformierten Polizisten und Beamten in Zivil überwacht worden. „Parallel dazu wurden umfangreiche Ermittlungen geführt“, berichtete die Exekutive am Mittwoch.