Meisterhafter Urlaub in Riegersburg

Sanfte Hügel, endlose Weingärten und der Duft regionaler Spezialitäten – im Thermen- und Vulkanland Steiermark zeigt sich der Urlaub von seiner genussvollsten Seite. Mitten in dieser idyllischen Landschaft liegt das familiengeführte Hotel Meister in Riegersburg, ein kleines, feines Refugium für alle, die Ruhe, Natur und Kulinarik miteinander verbinden möchten.
Hier beginnt der Tag entspannt – mit einem außergewöhnlichen Frühstück, das mit vielen regionalen Köstlichkeiten und liebevoll ausgewählten Produkten aus der Umgebung begeistert. Danach entscheiden Gäste ganz nach Lust und Laune: ein Spaziergang durch die Weinberge, eine Radtour durch die sanften Hügel oder einfach ein paar entspannte Stunden im Hotel.
Panorama, Natur und Seelenwellness
Die Lage des Hotels könnte kaum schöner sein. Mitten in den Weingärten rund um Riegersburg eröffnet sich ein beeindruckender Blick über die grünen Hügel des steirischen Vulkanlandes.
Ob auf der gemütlichen Picknickwiese, bei einer Auszeit in der Panorama-Sauna mit Ruheraum oder beim entspannten Blick über die Landschaft – hier fällt es leicht, den Alltag hinter sich zu lassen. Naturerlebnis, Wohlbefinden und Seelenwellness gehen dabei ganz selbstverständlich Hand in Hand.
Das Hotel versteht sich als Ort zum Durchatmen, zum Entschleunigen und zum bewussten Genießen – fernab von Hektik und Stress.
Vulkanland-Genuss und prickelnde Meisterwerke
Die Region rund um Riegersburg ist bekannt für ihre kulinarische Vielfalt – und im Hotel Meister spielt diese eine ganz besondere Rolle.
Die Trauben aus den umliegenden Weingärten werden in der hauseigenen Sektmanufaktur nach traditioneller Champagnermethode zu prickelnden Spezialitäten verarbeitet. So entstehen echte Meisterwerke aus dem Vulkanland, die Gäste direkt vor Ort entdecken können.
Verkosten lassen sich die edlen Tropfen im Meister Kulinarium, dem Feinkostladen der Familie – nur wenige Schritte von der bekannten Zotter Schokoladenmanufaktur entfernt. Neben dem Meister-Sekt finden sich hier zahlreiche regionale Produkte aus dem steirischen Vulkanland, die den Geschmack der Region widerspiegeln.
Mit der GenussCard die Region entdecken
Wer im Hotel Meister nächtigt, profitiert automatisch von der GenussCard, die bereits ab der ersten Nacht inkludiert ist. Sie öffnet die Türen zu über 280 Ausflugszielen im Thermen- und Vulkanland.
Ob Manufakturen, Weingüter, Museen oder Thermen – die Karte macht es leicht, die Region kulinarisch, kulturell und landschaftlich zu erkunden. Damit wird jeder Aufenthalt zu einer Entdeckungsreise durch eine der genussreichsten Regionen Österreichs.
Paradies für Radfahrer und Naturfreunde
Auch für Aktivurlauber bietet das Hotel Meister beste Voraussetzungen. Direkt vor der Hoteltür beginnen zahlreiche Rad- und Wanderwege, die durch die hügelige Landschaft des Vulkanlandes führen.
Radfahrer profitieren von einem versperrbaren Fahrradraum mit E-Ladestation, detailliertem Kartenmaterial sowie persönlichen Tourentipps vom Hotelteam. Egal, ob gemütliche Genussradler oder sportliche Biker – hier findet jeder die passende Strecke.
Und nach der Tour wartet bereits die wohlverdiente Entspannung: ein Saunagang mit Panoramaausblick oder ein Glas prickelnder Sekt aus der hauseigenen Manufaktur.
Urlaub, der seinem Namen gerecht wird
Das Hotel Meister hält, was sein Name verspricht: eine meisterhafte Kombination aus Natur, Genuss und Entspannung.
Mit seiner einzigartigen Lage mitten in den Weingärten, regionaler Kulinarik und herzlicher Gastfreundschaft wird der Aufenthalt in Riegersburg zu einem Urlaub, der lange in Erinnerung bleibt.
Für alle, die nun auf den Genuss gekommen sind, gibt es nun ein meisterhaftes Wanderangebot:
2 Nächte pro Person ab € 172,--
Buchen Sie gleich HIER Ihre entspannte Genussauszeit.
Adresse: 8333 Riegersburg
Website: www.das-meister.com
E-Mail: urlaub@das-meister.com