Meisterhafter Urlaub in Riegersburg

Sanfte Hügel, endlose Weingärten und der Duft regionaler Spezialitäten – im Thermen- und Vulkanland Steiermark zeigt sich der Urlaub von seiner genussvollsten Seite. Mitten in dieser idyllischen Landschaft liegt das familiengeführte Hotel Meister in Riegersburg, ein kleines, feines Refugium für alle, die Ruhe, Natur und Kulinarik miteinander verbinden möchten.