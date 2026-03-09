Fico: „Selenskyj kennt mich nicht“

Der Aussage Kiews, wonach die Pipeline beschädigt sei, glaubt Fico nach eigenen Worten nicht. Satelliten-Bilder sowie nachrichtendienstliche Informationen würden beweisen, dass die Pipeline in Ordnung sei. „Der ukrainische Präsident Selenskyj beschädigt uns permanent und denkt, dass er uns zwingen wird, unsere friedliche Haltung in eine kriegerische zu ändern. Er irrt sich absolut. Er kennt mich nicht“, warnte der slowakische Premier, der nach eigenen Worten überzeugt ist, dass Selenskyj imstande wäre, die Erdölleitung vernichten zu lassen. In diesem Zusammenhang verwies Fico auf die zerstörten Stränge der Nord-Stream-Pipeline in der Ostsee. Die im September 2022 durchgeführte „Spezialoperation konnte nicht ohne sein Wissen erfolgen“.