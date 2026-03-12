Wie Frauen vor Gefährdern geschützt werden können

Achtelfinale: Konferenz mit Freiburg 21 Uhr LIVE
Europa League
Wenn eine Frau nicht um die Gefährlichkeit ihres Partners weiß, die Behörde aber schon und diese sie nicht schützt: Der Fall von Nicole D., die von ihrem Mann mit einer Armbrust verletzt wurde, beleuchtet dieses Problem.
Jede dritte Frau ab 15 wird Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt. Umso verwunderlicher ist es, dass ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hierzulande weitgehend unbeachtet bleibt. Darin wurde die Schweiz schuldig gesprochen, es unterlassen zu haben, eine Frau vor der Gefährlichkeit ihres Ex-Partners zu schützen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.