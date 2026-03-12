Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Behörden machtlos

Wie Frauen vor Gefährdern geschützt werden können

Österreich
12.03.2026 05:00
Jährlich suchen 3000 Gewaltopfer Hilfe in Frauenhäusern. Viele Täter laufen frei herum.
Jährlich suchen 3000 Gewaltopfer Hilfe in Frauenhäusern. Viele Täter laufen frei herum.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Martina Münzer-Greier

Wenn eine Frau nicht um die Gefährlichkeit ihres Partners weiß, die Behörde aber schon und diese sie nicht schützt: Der Fall von Nicole D., die von ihrem Mann mit einer Armbrust verletzt wurde, beleuchtet dieses Problem. 

0 Kommentare

Jede dritte Frau ab 15 wird Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt. Umso verwunderlicher ist es, dass ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hierzulande weitgehend unbeachtet bleibt. Darin wurde die Schweiz schuldig gesprochen, es unterlassen zu haben, eine Frau vor der Gefährlichkeit ihres Ex-Partners zu schützen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
12.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
319.466 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
182.435 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
139.171 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1809 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1408 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1253 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Behörden machtlos
Wie Frauen vor Gefährdern geschützt werden können
Krone Plus Logo
Nach Friedhofs-Mord
Bisamberg in Angst wegen neuer Jugend-Einrichtung
Frau und Tier geborgen
Rettungsaktion für Biber auf dem Festspielhaus
Gutachten liegt vor
Sohn (11) getötet: Die Mutter wusste, was sie tat!
Eltern kämpfen dagegen
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf