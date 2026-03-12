Trump am Iran abgeprallt

Der Erdöl- und Flüssiggastransport über die Straße von Hormus muss rasch wiederhergestellt werden. Irans Kriegsmarine ist zerstört, aber es bleibt die Gefahr durch Kamikaze-Schnellboote und Minen. Deshalb sollen Tankschiffe von Kriegsschiffen begleitet werden. Dieser Schutz müsste zahlenmäßig massiv sein und würde am besten funktionieren, wenn sich die internationale Gemeinschaft zu einem gemeinsamen Eingreifen aufrafft – und die Versicherungen dort wieder die Risiken übernehmen.