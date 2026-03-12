Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nach Friedhofs-Mord

Bisamberg in Angst wegen neuer Jugend-Einrichtung

Wien
12.03.2026 05:00
Das Jagdschloss Magdalenenhof wird für die Ankunft der Kinder vorbereitet. Die Arbeiten laufen ...
Das Jagdschloss Magdalenenhof wird für die Ankunft der Kinder vorbereitet. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Ein Mord in Wien-Penzing, eine 14-jährige mutmaßliche Täterin aus einem Jugendheim nahe dem Tatort – und am Bisamberg entsteht gerade eine ähnliche Einrichtung. Anrainer sind aufgewühlt, manche wollen das Naherholungsgebiet meiden. Was plant der Psychosoziale Dienst dort?

0 Kommentare

Sie wollte nur ihre Eltern besuchen. Andrea S., 64, pensionierte Akademikerin, betrat Ende Februar den Friedhof Baumgarten in Penzing – und kehrte nicht wieder zurück. Mehrere Messerstiche in Kopf und Hals beendeten ihr Leben. Dringend tatverdächtig: ein 14-jähriges Mädchen aus einer sozial-psychiatrischen Wohngemeinschaft der Stadt Wien in unmittelbarer Tatortnähe. Beim Verhör gestand die Jugendliche. Ein Motiv? Fehlanzeige.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
12.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
6° / 15°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
5° / 16°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
6° / 15°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
5° / 15°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
4° / 16°
Symbol wolkig

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
319.466 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
182.435 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
139.171 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1809 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1408 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1253 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Wien
„Krone“-Interview
Unheiligs Graf: „Mein Wort hat immer Gewicht“
Krone Plus Logo
Nach Friedhofs-Mord
Bisamberg in Angst wegen neuer Jugend-Einrichtung
Krone Plus Logo
Wienerin verärgert
Nemi (5) zwischen Spitälern hin- und hergeschickt
Prozess in Wien
Anschlagspläne in Istanbul: IS-Anhänger angeklagt
„Bin Business Angel“
Schillernder Hochstapler Danny K. vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf