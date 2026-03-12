Bisamberg in Angst wegen neuer Jugend-Einrichtung

Sie wollte nur ihre Eltern besuchen. Andrea S., 64, pensionierte Akademikerin, betrat Ende Februar den Friedhof Baumgarten in Penzing – und kehrte nicht wieder zurück. Mehrere Messerstiche in Kopf und Hals beendeten ihr Leben. Dringend tatverdächtig: ein 14-jähriges Mädchen aus einer sozial-psychiatrischen Wohngemeinschaft der Stadt Wien in unmittelbarer Tatortnähe. Beim Verhör gestand die Jugendliche. Ein Motiv? Fehlanzeige.