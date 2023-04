„Super Mario“: Wie der „Jumpman“ zur Ikone wurde

Wir schreiben das Jahr 1981. In der einstigen japanischen Kaiserstadt Kyoto arbeitet ein junger Entwickler namens Shigeru Miyamoto an einem Arcade-Videospiel für Arbeitgeber Nintendo. Doch Miyamoto steht vor einem Problem: Aus dem „Popeye“-Videospiel, das er programmieren soll, wird nichts. Die Rechteinhaber weigern sich, Nintendo die Lizenz für den Spinat-Kraftprotz, Freundin Olivia und Intimfeind Bluto zu erteilen. Eine Notlösung muss her - und die heißt „Jumpman“. Wieso man nicht bei diesem Namen blieb und wie das gescheiterte „Popeye“-Game den Grundstein für das erfolgreichste Spielephänomen der Welt legte, erfahren Sie hier.