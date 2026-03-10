Schwester schnitt Primarius und Ärzten die Haare

Zugegeben: In einem Operationssaal geht es normalerweise um millimetergenaue Schnitte - allerdings mit dem Skalpell. In einer Abteilung Universitätsklinikum St. Pölten soll zeitweise aber auch ein anderes Schneidwerkzeug im Einsatz gewesen sein: die Friseurschere. Und die sorgte nun für ein kleines, fast schon „haarsträubendes“ Kapitel aus dem Klinikalltag.