Kia durchbricht Schiebetür und landet in Post

Schreckmoment am Dienstagvormittag in Klosterneuburg: Ein Pkw krachte plötzlich in eine Postfiliale in der Leopoldstraße!
Kurz vor 10 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettung zu dem ungewöhnlichen Verkehrsunfall alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache durchbrach ein Auto die Schiebetür der Post und kam im Eingangsbereich der Filiale zum Stillstand.
Zum Glück niemand verletzt
Wie die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg berichtet, wurde der Lenker sofort vom Roten Kreuz vor Ort medizinisch betreut. Glück im Unglück: Trotz des spektakulären Crashs wurde nach ersten Informationen niemand verletzt.
Die Einsatzkräfte bargen anschließend das beschädigte Fahrzeug und stellten es auf einem nahegelegenen Parkplatz ab. Nachdem die Unfallstelle gesichert war, konnte der Einsatz nach rund einer Stunde beendet werden.
