Muriel Baumeister: „Habe Leben lang getrunken“

Baumeister ließ sich in Psychiatrie einweisen

Es folgte ein öffentliches Gerichtsverfahren, danach suchte sich Baumeister Hilfe – gleich zweimal. Doch vergebens. „Ich habe versucht, eine Möglichkeit zu finden, kontrolliert zu trinken“, erinnerte sich die Schauspielerin zurück, dass sie damals nach Ausflüchten gesucht habe. Heute wisse sie, dass man erst dann auf dem Weg der Besserung sei, „wenn du begriffen hast, dass das nicht geht“.