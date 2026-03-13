„Bestraft Fahrer, der am schnellsten fahren will“

Am Rande des Rennwochenendes in China hat sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen erneut kritisch über das neue Formel-1-Reglement geäußert. „Im Grunde bestraft es den Fahrer, der am schnellsten fahren will“, motzt der Niederländer am Freitag.
Im Qualifying würde sich nicht mehr zwangsläufig der schnellste Fahrer die Pole sichern, betont Verstappen: „Ich denke, dass wir davon wegkommen sollten, auf bestimmten Rennstrecken in der Qualifikation vom Gas zu gehen.“
„Wirkt sich nachteilig aus“
Das Reglement bestrafe sogar jene Fahrer, die am schnellsten fahren möchten, so Verstappen: „Denn wenn man sich die letzten Jahre ansieht, sind im Durchschnitt die schnellsten Fahrer diejenigen, die über eine Runde hinweg am meisten Gas geben. Und das wirkt sich jetzt nachteilig aus.“
Je mehr man Gas gebe, erklärt der ehemalige Weltmeister, desto mehr Batterie würde man verbrauchen. „Je später man also bremst und je früher man wieder Gas gibt, desto schlechter ist es für die Batterie. Deshalb haben die Fahrer, die am spätesten bremsen, jetzt sogar einen Nachteil.“
