Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verstappen-Kritik:

„Bestraft Fahrer, der am schnellsten fahren will“

Formel 1
13.03.2026 08:23
Max Verstappen ist kein Freund des neuen Reglements.
Max Verstappen ist kein Freund des neuen Reglements.(Bild: AP/Vincent Thian)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Rande des Rennwochenendes in China hat sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen erneut kritisch über das neue Formel-1-Reglement geäußert. „Im Grunde bestraft es den Fahrer, der am schnellsten fahren will“, motzt der Niederländer am Freitag. 

0 Kommentare

Im Qualifying würde sich nicht mehr zwangsläufig der schnellste Fahrer die Pole sichern, betont Verstappen: „Ich denke, dass wir davon wegkommen sollten, auf bestimmten Rennstrecken in der Qualifikation vom Gas zu gehen.“

Lesen Sie auch:
Der neue Heckflügel von Ferrari hat in Shanghai seine Premiere erlebt. 
Premiere in Shanghai
„Geniale Idee!“ Hype um Ferraris „Macarena“-Flügel
13.03.2026
Formel 1 in China
Mercedes gibt auch im Shanghai-Training den Ton an
13.03.2026

„Wirkt sich nachteilig aus“
Das Reglement bestrafe sogar jene Fahrer, die am schnellsten fahren möchten, so Verstappen: „Denn wenn man sich die letzten Jahre ansieht, sind im Durchschnitt die schnellsten Fahrer diejenigen, die über eine Runde hinweg am meisten Gas geben. Und das wirkt sich jetzt nachteilig aus.“

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/GREG BAKER)

Je mehr man Gas gebe, erklärt der ehemalige Weltmeister, desto mehr Batterie würde man verbrauchen. „Je später man also bremst und je früher man wieder Gas gibt, desto schlechter ist es für die Batterie. Deshalb haben die Fahrer, die am spätesten bremsen, jetzt sogar einen Nachteil.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
13.03.2026 08:23
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
188.880 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.808 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
145.999 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1466 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1269 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1211 mal kommentiert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf