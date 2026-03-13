Kuba will überraschend 51 Häftlinge entlassen

Häftlinge mit gutem Verhalten sollen freikommen

In den kommenden Tagen sollen Insassen, die bereits einen Großteil ihrer Haftstrafen verbüßt haben und sich gut verhalten hätten, freigelassen werden, wie die kubanische Regierung ankündigte. Diese „souveräne Entscheidung“ sei eine übliche Praxis in Kuba und werde diesmal vor der Karwoche getroffen.