Reifenplatzer bei Landung: Flughafen gesperrt

Glimpflich ging ein Zwischenfall am Donnerstagabend am Innsbrucker Flughafen aus: Nach einem Übungsflug mit einem Kleinflugzeug kam es bei der Landung zu einem Reifenplatzer. Der Flieger kam beschädigt am Rollfeld zum Stillstand. Beide Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Der Airport musste aufgrund des Einsatzes gesperrt werden.
Zwei Piloten, Einheimische im Alter von 39 und 53 Jahren, hatten am Donnerstagabend im Raum Innsbruck mit einem Kleinflugzeug im Zuge einer Fluglehrerausbildung einen Übungsflug durchgeführt. Gegen 18.15 Uhr landete der Flieger wieder am Innsbrucker Flughafen – dabei kam es zum gefährlichen Zwischenfall.
Aufgrund des Vorfalls musste die Start- und Landebahn für circa 20 Minuten für den restlichen Flugverkehr gesperrt werden.
Ermittler von der Polizei
Feuerwehr schleppte Flieger ab
Unmittelbar nachdem das Flugzeug aufgesetzt hatte, platzte ein Reifen. „Das Luftfahrzeug kam daraufhin auf der Rollbahn zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Polizei. Die alarmierte Betriebsfeuerwehr des Flughafens Innsbruck führte die Sicherungsmaßnahmen durch und schleppte das Kleinflugzeug ab. Die beiden Piloten blieben unverletzt.
Start- und Landebahn gesperrt
„Aufgrund des Vorfalls musste die Start- und Landebahn für circa 20 Minuten für den restlichen Flugverkehr gesperrt werden“, so die Ermittler weiter. Am Kleinflugzeug entstand durch den Zwischenfall Schaden in bisher noch unbekannter Höhe. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes seien informiert worden. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.