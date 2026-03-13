Vorteilswelt
Vorfall in Innsbruck

Reifenplatzer bei Landung: Flughafen gesperrt

Tirol
13.03.2026 08:20
Am Innsbrucker Flughafen kam es zu dem Zwischenfall (Archivbild).
Am Innsbrucker Flughafen kam es zu dem Zwischenfall (Archivbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Glimpflich ging ein Zwischenfall am Donnerstagabend am Innsbrucker Flughafen aus: Nach einem Übungsflug mit einem Kleinflugzeug kam es bei der Landung zu einem Reifenplatzer. Der Flieger kam beschädigt am Rollfeld zum Stillstand. Beide Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Der Airport musste aufgrund des Einsatzes gesperrt werden.

Zwei Piloten, Einheimische im Alter von 39 und 53 Jahren, hatten am Donnerstagabend im Raum Innsbruck mit einem Kleinflugzeug im Zuge einer Fluglehrerausbildung einen Übungsflug durchgeführt. Gegen 18.15 Uhr landete der Flieger wieder am Innsbrucker Flughafen – dabei kam es zum gefährlichen Zwischenfall.

Aufgrund des Vorfalls musste die Start- und Landebahn für circa 20 Minuten für den restlichen Flugverkehr gesperrt werden.

Ermittler von der Polizei

Feuerwehr schleppte Flieger ab
Unmittelbar nachdem das Flugzeug aufgesetzt hatte, platzte ein Reifen. „Das Luftfahrzeug kam daraufhin auf der Rollbahn zum Stillstand“, heißt es vonseiten der Polizei. Die alarmierte Betriebsfeuerwehr des Flughafens Innsbruck führte die Sicherungsmaßnahmen durch und schleppte das Kleinflugzeug ab. Die beiden Piloten blieben unverletzt.

Start- und Landebahn gesperrt
„Aufgrund des Vorfalls musste die Start- und Landebahn für circa 20 Minuten für den restlichen Flugverkehr gesperrt werden“, so die Ermittler weiter. Am Kleinflugzeug entstand durch den Zwischenfall Schaden in bisher noch unbekannter Höhe. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes seien informiert worden. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.

Tirol
13.03.2026 08:20
Tirol

