Reifenplatzer bei Landung: Flughafen gesperrt

Glimpflich ging ein Zwischenfall am Donnerstagabend am Innsbrucker Flughafen aus: Nach einem Übungsflug mit einem Kleinflugzeug kam es bei der Landung zu einem Reifenplatzer. Der Flieger kam beschädigt am Rollfeld zum Stillstand. Beide Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Der Airport musste aufgrund des Einsatzes gesperrt werden.