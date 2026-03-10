Einzigartige Ausstellung über Iberer in Mistelbach

MAMUZ-Team hat hier einen besonderen „Ausstellungs-Deal“ gemacht

Apropos Vernetzung: Hier hat das MAMUZ seine Netzwerke eingesetzt und etwas Besonderes nach Österreich geholt, so Pieler. Es sind knapp 300 Objekte, die man in dieser Form sicher nicht mehr zu sehen bekommt, da es eine einmalige Leihgabe des spanischen Museo de Albacete ist. „Inhalt sind traditionelle Stammesgesellschaften, die mit übermächtigen Handelspartnern, landhungrigen Kolonisten und letztlich mit der militärischen Großmacht der Römer konfrontiert werden“.