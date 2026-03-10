Sprechtag und Workshop: Hilfe bei Digitalisierung

Um in Sachen Innovationen und Technologien auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben, initiiert die Osttiroler Innos GmbH Workshops und Fördersprechtage im März.
Für viele Unternehmen hat sich die Online-Plattform LinkedIn in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Tool entwickelt. Die digitale Sichtbarkeit stieg und das professionelle Networking sowie Unternehmenskommunikation wurden entwickelt.
Um auch allen anderen, die mit dieser Plattform noch weniger vertraut sind, einen Einstieg zu ermöglichen, veranstaltet die Innos GmbH gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Tirol nun am 24. März von 13 bis 16 Uhr in der Bezirksstelle der Wirtschaftskammer in Lienz einen Workshop. Digitalisierungsexperte Rafael Pauley erklärt dabei wichtige Strategien und geht auf die Praxis ein. Die Teilnahme ist kostenlos, ein Laptop ist mitzubringen. Die Anmeldung ist noch bis zum 20. März möglich.
Auch Fördersprechtag möglich
Bereits einen Tag zuvor endet die Anmeldung für den Technologiefördersprechtag. Dabei informieren Innos und das Land Tirol über Innovations- und Digitalisierungsförderung für das Jahr 2026. „Gerade für unsere Osttiroler Betriebe ist dieses Programm von enormer Bedeutung“, sagt Barbara Hassler, Geschäftsführerin der Innos GmbH.
Der Sprechtag für Interessierte findet am 25. März statt. Alle Infos und die Anmeldung online unter www.innos.at
