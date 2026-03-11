„Makellos“: Vom Wunsch nach Liebe und Sichtbarkeit

Im Lift begegnet sie zufällig dem charmanten und redegewandten Ricardo (Manuel Rubey), der ebenfalls im Escort-Service arbeitet und sofort einen Draht zu ihr findet. Sie beginnt mit ihm eine Affäre, die aber geheim von jemandem mitgefilmt wird. Als Anton anonym Fotos und ein Sex-Video seiner Frau mit Ricardo samt Erpressungsbrief zugesandt bekommt, kommen so einige Steine ins Rollen. So hat auch Anton ein großes Geheimnis für sich bewahrt und Ricardo scheint nicht ganz der zu sein, für den Constanze in hält.