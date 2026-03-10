Vorteilswelt
Trotz Aufwärtstrend

Alkohol-Eklat hat Folgen für Skisprung-Coach

Ski Nordisch
10.03.2026 09:20
Der Vertrag von Igor Medved wird nicht mehr verlängert.
Der Vertrag von Igor Medved wird nicht mehr verlängert.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Alkohol-Eklat bei den Olympischen Spielen hat für den slowenischen Cheftrainer der finnischen Skisprung-Herren nun drastische Folgen. Denn der im Sommer auslaufende Vertrag mit Igor Medved wird deshalb nun nicht verlängert – obwohl im finnischen Team unter seiner Handschrift zuletzt durchaus ein Aufwärtstrend zu erkennen war. 

Der finnische Verband hat entschieden, den auslaufenden Vertrag von Medved nach seinem Alkohol-Eklat bei den Winterspielen nicht zu verlängern, berichtet der finnische TV-Sender „Yle“. 

Medved soll während der Olympischen Spiele an einem Abend so unsicher auf der Straße gewirkt haben, dass er von der Polizei kontrolliert wurde. Anschließend wurde er vom Nationalen Olympische Komitee Finnlands wegen Alkoholmissbrauchs suspendiert und für den Rest der Winterspiele ausgeschlossen. 

Gerüchteküche brodelte
Anschließend brodelte die Gerüchteküche, dass es kein einmaliger Ausrutscher gewesen sei. Die finnische Zeitung „Iltalehti“ schrieb etwa, dass der Cheftrainer „möglicherweise an mehreren Tagen unter Alkoholeinfluss“ gestanden habe. 

Nun endet also sein Engagement in Finnland. Dabei war unter seiner Ägide zuletzt sogar ein Aufwärtstrend zu erkennen. Der vorläufige Höhepunkt für die zuletzt so arg gebeutelte Skisprung-Nation war der dritte Platz im Superteambewerb in Lahti am vergangenen Wochenende. Medved war da aber schon nicht mehr vor Ort. 

Ski Nordisch
10.03.2026 09:20
