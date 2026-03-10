Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Epizentrum im Meer

Erdbeben erschüttert süditalienische Küste

Ausland
10.03.2026 09:17
In der Nacht auf Dienstag ist ein Erdbeben in der süditalienischen Region Kampanien registriert ...
In der Nacht auf Dienstag ist ein Erdbeben in der süditalienischen Region Kampanien registriert worden (Symbolbild).(Bild: adobe.stock.com/Frank)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Erdbeben der Stärke 5,9 ist in der Nacht auf Dienstag in der süditalienischen Region Kampanien gemeldet worden. Das Epizentrum lag im Meer vor der Küste in einer Tiefe von 414 Kilometern.

0 Kommentare

Damit lag das Beben deutlich tiefer als die meisten Erdbeben in Italien, die üblicherweise in der oberen Erdkruste entstehen. Über Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt. Laut dem italienischen Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) wurde das Erdbeben wenige Minuten nach Mitternacht registriert.

Hier sehen Sie ein Posting zu dem Erdbeben:

Unser Nachbarland Italien wird immer wieder von größeren Erdbeben erschüttert. Vor allem die Region Kampanien mit dem Vulkan Vesuv und dem Supervulkan im Gebiet der Campi Flegrei „(Phlegräische Felder“) gilt als besonders gefährdet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
10.03.2026 09:17
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf