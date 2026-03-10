Erdbeben erschüttert süditalienische Küste

Damit lag das Beben deutlich tiefer als die meisten Erdbeben in Italien, die üblicherweise in der oberen Erdkruste entstehen. Über Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt. Laut dem italienischen Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) wurde das Erdbeben wenige Minuten nach Mitternacht registriert.



Hier sehen Sie ein Posting zu dem Erdbeben: