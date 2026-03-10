Epizentrum im Meer
Erdbeben erschüttert süditalienische Küste
Ein Erdbeben der Stärke 5,9 ist in der Nacht auf Dienstag in der süditalienischen Region Kampanien gemeldet worden. Das Epizentrum lag im Meer vor der Küste in einer Tiefe von 414 Kilometern.
Damit lag das Beben deutlich tiefer als die meisten Erdbeben in Italien, die üblicherweise in der oberen Erdkruste entstehen. Über Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt. Laut dem italienischen Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV) wurde das Erdbeben wenige Minuten nach Mitternacht registriert.
Hier sehen Sie ein Posting zu dem Erdbeben:
Unser Nachbarland Italien wird immer wieder von größeren Erdbeben erschüttert. Vor allem die Region Kampanien mit dem Vulkan Vesuv und dem Supervulkan im Gebiet der Campi Flegrei „(Phlegräische Felder“) gilt als besonders gefährdet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.