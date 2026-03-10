„Riverdale“-Star Charles Melton ist Papa geworden

Charles Melton ist Vater geworden. Der Schauspieler („May December“, „Riverdale“) teilte ein Foto von sich, seiner Partnerin und dem Baby auf Instagram und schrieb dazu: „Unsere Familie.“
Auf einem Foto trägt seine Partnerin, die Künstlerin, Regisseurin und Fotografin Camille Summers-Valli, das Neugeborene, während Charles Melton ihr einen Kuss auf die Wange gibt.
Auf einem anderen Foto hält der 35-Jährige das Baby mit einem Tuch zugedeckt im Arm.
Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Charles Melton:
Promis gratulierten
In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Gratulationen. Unter anderem schrieb „Riverdale“-Kollegin Lili Reinhart „Engel“. Julianne Moore und Natalie Portman, die in „May December“ mitspielten, kommentierten „Wunderschöne Familie“ und „Mein Herz schmilzt“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.