Zeigt erste Babyfotos

„Riverdale“-Star Charles Melton ist Papa geworden

Society International
10.03.2026 08:55
Charles Melton veröffentlichte auf Instagram Fotos seines Nachwuchses.
Charles Melton veröffentlichte auf Instagram Fotos seines Nachwuchses.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Charles Melton ist Vater geworden. Der Schauspieler („May December“, „Riverdale“) teilte ein Foto von sich, seiner Partnerin und dem Baby auf Instagram und schrieb dazu: „Unsere Familie.“

0 Kommentare

Auf einem Foto trägt seine Partnerin, die Künstlerin, Regisseurin und Fotografin Camille Summers-Valli, das Neugeborene, während Charles Melton ihr einen Kuss auf die Wange gibt.

Auf einem anderen Foto hält der 35-Jährige das Baby mit einem Tuch zugedeckt im Arm.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie von Charles Melton:

Promis gratulierten
In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Gratulationen. Unter anderem schrieb „Riverdale“-Kollegin Lili Reinhart „Engel“. Julianne Moore und Natalie Portman, die in „May December“ mitspielten, kommentierten „Wunderschöne Familie“ und „Mein Herz schmilzt“.

Society International
10.03.2026 08:55
