Zeit für S’ICH im RETTER Bio-Natur-Resort

Zeit für neue Energie in der Oststeiermark: Der Frühling bringt frische Energie und den Wunsch nach Neubeginn. Besonders in Zeiten persönlicher Veränderungen wächst das Bedürfnis nach Rückzug und Gesundheit. Das RETTER Bio-Natur-Resort 4*S am Pöllauberg bietet den idealen Rahmen für eine Auszeit inmitten der Natur.