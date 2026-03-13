Zeit für S’ICH im RETTER Bio-Natur-Resort

Vorteilswelt
(Bild: RETTER Bio-Natur-Resort)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Zeit für neue Energie in der Oststeiermark: Der Frühling bringt frische Energie und den Wunsch nach Neubeginn. Besonders in Zeiten persönlicher Veränderungen wächst das Bedürfnis nach Rückzug und Gesundheit. Das RETTER Bio-Natur-Resort 4*S am Pöllauberg bietet den idealen Rahmen für eine Auszeit inmitten der Natur.

Das BIO | ORGANIC | SPA auf 3.200 Quadratmetern verbindet die Erlebniswelten Bewusst.SEIN und Wald.SEIN. Die Gäste erwarten 6 Pools, der Naturschwimmteich, 8 Saunen, großzügige Ruhebereiche und ein weitläufiger Garten mit sonnigen Plätzen. Frühstücken auf der sonnigen Terrasse, wandern entlang von moosgrünen Wegen, 100 % Bio-Genuss rund um die Uhr, Massagen, die guttun, und Kosmetik, die die Haut verwöhnt – all das sorgt für eine ganzheitliche Auszeit.

Im Retter BioGut werden die feinen Köstlichkeiten selbst hergestellt: Säfte von Hirschbirne und Quitte, cremiges Speiseeis, knuspriges Brot und hausgemachte Tees – alles aus hochwertigen, regionalen Zutaten, die für noch mehr Genuss und Wohlbefinden sorgen.

Feiertage & Mehr Zeit für S’ICH
Rund um Ostern, Pfingsten, Fronleichnam und Christi Himmelfahrt schenken die Feiertage wertvolle zusätzliche Zeit – für aktive Auszeiten, neue Energie und wohltuende Entspannung inmitten der Natur. Gäste erleben 100 % BioGenuss vom Frühstück auf der Terrasse bis zum Abendessen, genießen Bewegung in der Natur und erholsamen Schlaf ab € 606,- p.P. im DZ. In dieser besonderen Zeit bietet das RETTER Bio-Natur-Resort die perfekte Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und tief durchzuatmen. Alle Infos zum Oster-Angebot gibt‘s HIER.  Alle Fenstertage beim Retter im Überblick gibt‘s HIER.

Longevity Retreat: Gesundheit bewusst stärken
Ein besonderes Highlight ist das Longevity Retreat, das Gesundheit, Natur und nachhaltige Veränderung in den Mittelpunkt stellt. Im Naturpark Pöllauer Tal treffen medizinisch fundierte Inhalte auf erlebbare Natur, biologische Küche und achtsame Auszeiten.

Im Fokus stehen acht essenzielle Faktoren für gesunde Langlebigkeit, die alltagsnah vermittelt werden. Begleitet wird das Programm von Mag. Angelika Spreitzhofer-Derler, BSc, die die Teilnehmer durch insgesamt 13 betreute Einheiten führt. Ergänzt wird das Retreat durch ein persönliches Einzelgespräch zur Analyse der eigenen Situation sowie Zieldefinitionen und Worksheets für den Alltag zu Hause.

Longevity RetreatLongevity Retreat im Frühling & Sommer

  • 3 Tage / 2 Nächte inkl. Allzeit-BIO-Genuss
  • 19. bis 21. April sowie 3. bis 5. Juli 2026
  • 13 betreute Einheiten mit Mag. Angelika Spreitzhofer-Derler, BSc
  • Einzelgespräch – IST Analyse und Zieldefinition, Worksheets für Zuhause
  • Zeit für S’ICH im ersten BIO | ORGANIC | SPA auf 3.200 m²

ab € 710,- p.P. im DZ

(Bild: RETTER Bio-Natur-Resort)
(Bild: RETTER Bio-Natur-Resort)
(Bild: RETTER Bio-Natur-Resort)

Cycling Retreat: Rennradurlaub am Pöllauberg
Erleben Sie unvergessliche Radtage am Pfingstwochenende in der Oststeiermark: Gemeinsam mit Radprofis entdecken Sie auf Rennrad oder Travelbike die schönsten Strecken rund um den Pöllauberg. Sportliche Ausfahrten, ausgewogene Bio-Kulinarik und entspannende Wellnessmomente im RETTER Bio-Natur-Resort machen dieses Angebot zur perfekten Kombination aus Training, Naturgenuss und Regeneration. Das RETTER Bio-Natur-Resort ist bett+bike zertifiziert.

Cycling Retreat Rennradurlaub am Pöllauberg

  • 4 Tage / 3 Nächte inkl. Allzeit-BIO-Genuss
  • 4 betreute Camptage mit den Rennradprofis, davon 3 geführte Radtouren
  • Absperrbarer Radraum, Ladestation, Rad-Reparaturset, Radwaschplatz
  • Yoga, Entspannungseinheiten, Wassergymnastik
  • Zeit für S’ICH im ersten BIO | ORGANIC | SPA auf 3.200 m²
  • Early Wellness am Anreisetag ab 11 Uhr

ab € 761,- p.P. im DZ

Highlights im Sommer:

Bellicon Retreat: Bewegung mit Leichtigkeit
Für alle, die Bewegung und Natur miteinander verbinden möchten, bietet das Bellicon Mini-Trampolin Sommer Retreat ein besonderes Erlebnis. Ob Anfänger oder erfahrene Fitnessbegeisterte – dieses Retreat ist für alle, die Körper und Geist in Einklang bringen möchten. Sanfte Sprung- und Schwungübungen auf dem Bellicon-Trampolin fördern Kraft, Balance, Koordination und Muskelstärke – und bringen gleichzeitig Freude an der Bewegung zurück.

Während des fünftägigen Retreats erwarten die Teilnehmer elf Trainingseinheiten à 60 Minuten, ergänzt durch ein abwechslungsreiches Aktivprogramm mit Nordic Walking, Yoga und ZEN. Auch ein Blick hinter die Kulissen des Hauses gehört dazu: Bei einer Führung und Verkostung im Retter BioGut mit hauseigener Bäckerei lernen Gäste die nachhaltige Philosophie des Resorts kennen.

bellicon Mini-Trampolin Sommer Retreat

  • 6 Tage / 5 Nächte inkl. Allzeit-BIO-Genuss

  • 2. August bis 7. August 2026

  • 11 x 60 Minuten bellicon-Training
  • Umfangreiches zusätzliches Aktiv-Fit-Angebot mit Nordic Walking, Yoga, ZEN
  • Zeit für S’ICH im ersten BIO | ORGANIC | SPA auf 3.200 m²
  • + Führung und Verkostung im Retter BioGut

ab € 1.020,- p.P. im DZ

(Bild: RETTER Bio-Natur-Resort)
(Bild: RETTER Bio-Natur-Resort)

Für alle, die Ihre nächste Auszeit im RETTER Bio-Natur-Resort 4*Superior  kaum mehr erwarten können: Jetzt reinhören beim Podcast mit Univ. Prof. Dr. Gabriele Berg und Gaumenhoch „Gesund altern beginnt im Boden – Mikrobiom, Vielfalt und One Health“.

