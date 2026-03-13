Wildschwein tauchte in Einkaufszentrum auf

Mulmig sei ihm dabei aber nicht gewesen. Die Berliner Polizei wurde kurz nach 9 Uhr zu einem kleinen Einkaufszentrum gerufen, wie deutsche Medien berichteten. Das Wildschwein war durch die Schiebetür, die sich automatisch öffnete, in das Gebäude gelangt. Vermutlich war es von einem benachbarten Wald gekommen. „Wir haben das Center geräumt und Unterstützung aus dem Tierpark angefordert“, sagte ein Polizeisprecher. Wegen des verwinkelten Geschäfts sei eine Betäubung nicht möglich gewesen.