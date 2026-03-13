Überraschung in Berlin
Wildschwein tauchte in Einkaufszentrum auf
Am Freitagvormittag hat ein Wildschwein für Aufregung in einem Berliner Einkaufszentrum gesorgt. Es besuchte eine Tedi-Filiale und schlenderte seelenruhig durch das Geschäft, wie ein Foto der Polizei zeigt. „Solch einen Einsatz hatten wir auch noch nicht“, sagte ein Polizeibeamter.
Mulmig sei ihm dabei aber nicht gewesen. Die Berliner Polizei wurde kurz nach 9 Uhr zu einem kleinen Einkaufszentrum gerufen, wie deutsche Medien berichteten. Das Wildschwein war durch die Schiebetür, die sich automatisch öffnete, in das Gebäude gelangt. Vermutlich war es von einem benachbarten Wald gekommen. „Wir haben das Center geräumt und Unterstützung aus dem Tierpark angefordert“, sagte ein Polizeisprecher. Wegen des verwinkelten Geschäfts sei eine Betäubung nicht möglich gewesen.
Daher bauten die Beamtinnen und Beamten einen Fluchttunnel aus Paletten, um das Wildschwein zurück in den Park zu leiten. Ein Team des Tierparks brachte die entsprechende Ausrüstung mit, darunter Blasrohr und hölzerne Schutzschilde, und leistete Beratung. Gegen Mittag gelang es, den Überraschungsgast wieder ins Freie zu bringen.
Hier sehen Sie das Posting der Berliner Polizei:
Scheibe beschädigt, Regale leer gefegt
In seiner Panik fegte das Tier Regale leer. Zudem hatte es eine Scheibe der Eingangstür beschädigt. Verletzt wurde bei dem ungewöhnlichen Zwischenfall niemand. Übrig blieb der Geruch in dem Geschäft. Ob das Tier den Weg zurück in das nahe Waldstück am Müggelsee gefunden hat, war zunächst unklar. Überliefert ist außerdem nicht, ob es das fand, was es suchte.
