Johannes Aigner rast im RTL zur nächsten Goldenen

Der Niederösterreicher Johannes Aigner hat bei den Paralympics in Italien seine dritte Goldmedaille erobert. Der 20-Jährige gewann am Freitag in Cortina im Ski-Riesentorlauf der Sehbeeinträchtigten mit Guide Nico Haberl 0,34 Sekunden vor dem Italiener Giacomo Bertagnolli. Wie seine Schwester Veronika Aigner kann der Sieger der Abfahrt und des Super-G sowie Kombinationsdritte am Wochenende im Slalom noch eine fünfte Medaille nachlegen.