Johannes Aigner rast im RTL zur nächsten Goldenen

Die Aigner-Festspiele nehmen kein Ende. Johannes Aigner ist am Freitag im Riesenslalom zu seiner vierten Medaille bei den Paralympics 2026 – der dritten in Gold – gerast. Auch Schwester Veronika steht bereits bei drei Goldenen und einer Silbernen.
Der Niederösterreicher Johannes Aigner hat bei den Paralympics in Italien seine dritte Goldmedaille erobert. Der 20-Jährige gewann am Freitag in Cortina im Ski-Riesentorlauf der Sehbeeinträchtigten mit Guide Nico Haberl 0,34 Sekunden vor dem Italiener Giacomo Bertagnolli. Wie seine Schwester Veronika Aigner kann der Sieger der Abfahrt und des Super-G sowie Kombinationsdritte am Wochenende im Slalom noch eine fünfte Medaille nachlegen.
Zweitbester Österreicher in der Sehbeeinträchtigten-Klasse der Männer war Michael Scharnagl an der siebenten Stelle. Insgesamt hält Österreich vor den letzten beiden Tagen der Winterspiele bei elf Stück Edelmetall (6-1-4).
