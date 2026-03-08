Holzarbeiten von Vater und Sohn endeten fatal

Unter noch nicht näher geklärten Umständen kam es am Samstagnachmittag zu einem schweren Unfall bei Holzarbeiten in Pfunds im Tiroler Oberland. Ein 65-Jähriger wurde schwer verletzt, sein Sohn war Zeuge.
Am Samstagnachmittag war der 65-jährige Einheimische gemeinsam mit seinem 36-jährigen Sohn in Pfunds, Ortsteil Greit, mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt.
Dabei kam es gegen 15.20 Uhr auf einer Seehöhe von etwa 1430 Metern zum Arbeitsunfall, bei dem sich der 65-Jährige schwere Verletzungen zuzog.
Bergrettung und Feuerwehr nötig
Der Sohn setzte die Rettungskette in Gang und der verletzte Mann musste zunächst von der Bergrettung und Feuerwehr Pfunds terrestrisch geborgen und anschließend von der Besatzung des Notarzthubschraubers in das Krankenhaus Zams geflogen werden.
Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.