Was im Ländle alles „röllalat“

Dieses Röllala beinhaltet automatisch, dass es sich bei dem zu rollenden Gegenstand um ein Objekt kleineren Ausmaßes handelt („Er röllalat a Zigaretta“). Die sprachliche Verkleinerungs- und Verniedlichungslust des Voradelberger geht meist so weit, dass zusätzlich auch noch das Ding, das gröllalat wird, in den Diminutiv gesetzt wird: „Künsch mr ned dia Papierle do röllala, zu Lösle.“