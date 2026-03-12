Vorteilswelt
„Vögels Lexikon“

Was im Ländle alles „röllalat“

Vorarlberg
12.03.2026 13:32
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Verb „röllala“ an.

Rolla bedeutet rollen und wird wie im Hochdeutschen eingesetzt („Er rollt a Schneekugel da Berg ahe“), jedoch besitzt der Alemanne darüber hinaus zusätzlich einen verbalen Diminutiv, sprich eine Verkleinerung des Zeitworts, wie sie nur im Dialekt möglich ist: das Röllala.

Dieses Röllala beinhaltet automatisch, dass es sich bei dem zu rollenden Gegenstand um ein Objekt kleineren Ausmaßes handelt („Er röllalat a Zigaretta“). Die sprachliche Verkleinerungs- und Verniedlichungslust des Voradelberger geht meist so weit, dass zusätzlich auch noch das Ding, das gröllalat wird, in den Diminutiv gesetzt wird: „Künsch mr ned dia Papierle do röllala, zu Lösle.“

Wichtig ist beim Rolla wie beim Röllala aber stets die Übereinstimmung der Größenverhältnisse zwischen Zeitwort und Objekt: Man röllalat also keinen Felsen, sondern rollt ihn, und umgekehrt rollt man kein Rotzkügile, sondern man röllalat seinen Popel.

Achtung: Während die hochdeutsche Rolle in der Voradelberger Mundart mit Rolla übersetzt wird (z.B. Klopapierrolla), meint der alemannische Rolle etwas völlig anderes, nämlich einen (brünftigen) Kater („Du Egon, do dussa rärt a Kind! – Na, es ischt dr Rolle vom Nochbur.“). Diese Bezeichnung des fortpflanzungsfreudigen Hauskaters wird bei ähnlicher Disposition auch scherzhaft auf männliche Exemplare der Gattung Homo sapiens übertragen – und so benennt der Alemanne auch lüsterne Zeitgenossen als (reachta) Rolle.

Vorarlberg
12.03.2026 13:32
Vorarlberg
