Wolff Warenhandel schlittert in den Konkurs

Auf Antrag des Verlassenschaftskurators wurde am Donnerstag über das Vermögen der Verlassenschaft von Johann Rupert Wolff, ehemaliger Inhaber Wolff Warenhandel in Hard, das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg eröffnet. Acht Dienstnehmer sind betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rund 1,3 Millionen Euro.