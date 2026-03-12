Wolff Warenhandel schlittert in den Konkurs

Auf Antrag des Verlassenschaftskurators wurde am Donnerstag über das Vermögen der Verlassenschaft von Johann Rupert Wolff, ehemaliger Inhaber Wolff Warenhandel in Hard, das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg eröffnet. Acht Dienstnehmer sind betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rund 1,3 Millionen Euro.
Als Grund für die Pleite nannte der Verlassenschaftskurator gegenüber dem KSV1860 eine anhaltend negative Geschäftsentwicklung sowie ein verändertes Kundenverhalten. Zudem sei das Unternehmen nach dem Tod des Inhabers ohne Leitung gewesen.
Gläubigerforderungen bis 14. Mai anmelden
Zum Masseverwalter wurde der Bregenzer Rechtsanwalt Stefan Aberer bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung ist am 28. Mai am Landesgericht Feldkirch. Gläubigerforderungen können bis zum 14. Mai 2026 über den KSV1870 angemeldet werden.
