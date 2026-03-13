26-Jähriger bewusstlos geschlagen und ausgeraubt



Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr. Ein 26-jähriger Mann war auf seinem E-Scooter am Sparkassenplatz in Dornbirn unterwegs, als er von zwei Männern im Alter von 25 und 26 Jahren angehalten wurde. Diese forderten Zigaretten von ihm.