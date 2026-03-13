26-Jähriger bewusstlos geschlagen und ausgeraubt

Am Sparkassenplatz in Dornbirn wurde am Donnerstagnachmittag ein 26-Jähriger brutal überfallen und niedergeschlagen. Die beiden Täter klauten dem bewusstlosen Opfer das Handy und eine Packung Tschick. Dank couragierter Zeugen konnten sie wenig später von der Polizei dingfest gemacht werden.
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr. Ein 26-jähriger Mann war auf seinem E-Scooter am Sparkassenplatz in Dornbirn unterwegs, als er von zwei Männern im Alter von 25 und 26 Jahren angehalten wurde. Diese forderten Zigaretten von ihm.
Als der E-Scooter-Fahrer verneinte, versetzte ihm der ältere der beiden Täter unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf und blieb bewusstlos liegen.
Zeugen griffen sofort ein
Der Angreifer durchsuchte daraufhin den wehrlosen Mann und nahm dessen Mobiltelefon sowie eine Packung Zigaretten an sich. Ein zufällig anwesender Bekannter des Opfers eilte sofort zu Hilfe, was zu einer weiteren Rauferei führte, in deren Zuge der Täter das geraubte Handy verlor.
Während die beiden Beschuldigten die Flucht ergriffen, alarmierte eine weitere Zeugin die Polizei und verfolgte das Duo. Dies führte zur raschen Festnahme der beiden Männer. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit einer Gehirnerschütterung sowie Prellungen ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.