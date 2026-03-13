Vorteilswelt
Täter geschnappt

26-Jähriger bewusstlos geschlagen und ausgeraubt

Vorarlberg
13.03.2026 09:17
Das Duo wurde gefasst (Symbolbild).
Das Duo wurde gefasst (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Sparkassenplatz in Dornbirn wurde am Donnerstagnachmittag ein 26-Jähriger brutal überfallen und niedergeschlagen. Die beiden Täter klauten dem bewusstlosen Opfer das Handy und eine Packung Tschick. Dank couragierter Zeugen konnten sie wenig später von der Polizei dingfest gemacht werden.

Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr. Ein 26-jähriger Mann war auf seinem E-Scooter am Sparkassenplatz in Dornbirn unterwegs, als er von zwei Männern im Alter von 25 und 26 Jahren angehalten wurde. Diese forderten Zigaretten von ihm.

Als der E-Scooter-Fahrer verneinte, versetzte ihm der ältere der beiden Täter unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Das Opfer stürzte zu Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt auf und blieb bewusstlos liegen.

Zeugen griffen sofort ein
Der Angreifer durchsuchte daraufhin den wehrlosen Mann und nahm dessen Mobiltelefon sowie eine Packung Zigaretten an sich. Ein zufällig anwesender Bekannter des Opfers eilte sofort zu Hilfe, was zu einer weiteren Rauferei führte, in deren Zuge der Täter das geraubte Handy verlor.

Während die beiden Beschuldigten die Flucht ergriffen, alarmierte eine weitere Zeugin die Polizei und verfolgte das Duo. Dies führte zur raschen Festnahme der beiden Männer. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit einer Gehirnerschütterung sowie Prellungen ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

Vorarlberg
13.03.2026 09:17
Vorarlberg
