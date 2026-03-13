Einer der Titelanwärter kommt nach Bregenz

Den Plan umsetzen

Wie das gegen die starken Südstädter funktionieren kann, wissen sie eigentlich auch. An der Umsetzung wird es jedoch hängen. „Sie haben eine spielerisch sehr starke und effiziente Mannschaft, sie können immer ein Tor schießen“, weiß Nussbaumer, „darum wird es unglaublich wichtig sein, dass wir von Beginn an gut stehen und dagegenhalten – und vor allem keine unnötigen Eigenfehler machen, wie so oft in dieser Saison.“