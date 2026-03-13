Vorteilswelt
Wegen Wartungsarbeiten

Nächtliche Teilsperren des Ambergtunnels

Vorarlberg
13.03.2026 14:52
Der Verkehr wird während der Arbeiten durch das Stadtgebiet von Feldkirch umgeleitet.
Der Verkehr wird während der Arbeiten durch das Stadtgebiet von Feldkirch umgeleitet.(Bild: Mathis Fotografie)
Von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wegen Wartungsarbeiten kommt es im Zeitraum von Montag, 16. März bis Freitag, 20. März im Ambergtunnel zu nächtlichen Teilsperren. In allen Fällen wird der gesamte Verkehr über die L190 und durch das Stadtgebiet von Feldkirch umgeleitet.  

Am Montag und Dienstag ist die Oströhre (Fahrtrichtung Deutschland) jeweils von 20 Uhr abends bis 6 Uhr des jeweiligen Folgetags gesperrt. Während der Sperre führt die Umleitung von der Abfahrt Feldkirch Süd/Frastanz über die Vorarlberger Straße (L190) durch Feldkirch, über die  Meininger Straße (L52), weiter über Rankweil bis zur Anschlussstelle Feldkirch-Nord/Rankweil zurück auf die A14.

Teil 2 der Wartungsarbeiten zwei Tage später
Die Weströhre (Fahrtrichtung Tirol) ist dann am Mittwoch und Donnerstag zwischen 20 Uhr und 6 Uhr des jeweils nachfolgenden Tages nicht befahrbar. Hier führt die Umleitung von der Abfahrt Feldkirch Nord (Rankweil) über die L 52 und die L190 durch Feldkirch, weiter über Frastanz bis zur Anschlussstelle Feldkirch-Frastanz und zurück auf die Walgauautobahn.

Vorarlberg
13.03.2026 14:52
Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
Nach Studien-Desaster:
„Deutschförderung im Kindergarten ausbauen“
Admira zu Gast
Einer der Titelanwärter kommt nach Bregenz
Polizei sucht Zeugen
Schüler (13) auf Schutzweg von Auto erfasst
Schönste Wanderrouten
Auf den Spuren einer todbringenden Naturgewalt
