Nächtliche Teilsperren des Ambergtunnels

Teil 2 der Wartungsarbeiten zwei Tage später

Die Weströhre (Fahrtrichtung Tirol) ist dann am Mittwoch und Donnerstag zwischen 20 Uhr und 6 Uhr des jeweils nachfolgenden Tages nicht befahrbar. Hier führt die Umleitung von der Abfahrt Feldkirch Nord (Rankweil) über die L 52 und die L190 durch Feldkirch, weiter über Frastanz bis zur Anschlussstelle Feldkirch-Frastanz und zurück auf die Walgauautobahn.