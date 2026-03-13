Schüler (13) auf Schutzweg von Auto erfasst

Lenker setzte die Fahrt einfach fort

Der Lenker eines vermutlich schwarzen Audis des Typs A4 oder A6 bemerkte die Jugendlichen offenbar zu spät. Der 13-Jährige wurde frontal vom Auto gerammt, konnte sich aber noch auf den Beinen halten. Er erlitt eine Prellung am rechten Knie und musste von den Rettungskräften zur ambulanten Behandlung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden. Den Autofahrer scherte das alles nicht – er setzte nach der Kollision seine Fahrt einfach fort.