Polizei sucht Zeugen

Schüler (13) auf Schutzweg von Auto erfasst

Chronik
13.03.2026 11:15
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Ein 13-jähriger Bursche ist am Donnerstagmorgen in Bludenz auf dem Schulweg von einem Pkw angefahren worden. Der unbekannte Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Teenager zu kümmern. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Polizei am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in Bludenz. Ein 13-jähriger Schüler war gemeinsam mit einem Freund auf der Schillerstraße zu Fuß auf dem Weg in die Mittelschule. Just zu dem Zeitpunkt, als die beiden den Schutzweg an der Kreuzung zur Kapuzinerstraße überqueren wollten, fuhr ein von der Herrengasse kommender Pkw in die Kreuzung ein. 

Lenker setzte die Fahrt einfach fort
Der Lenker eines vermutlich schwarzen Audis des Typs A4 oder A6 bemerkte die Jugendlichen offenbar zu spät. Der 13-Jährige wurde frontal vom Auto gerammt, konnte sich aber noch auf den Beinen halten. Er erlitt eine Prellung am rechten Knie und musste von den Rettungskräften zur ambulanten Behandlung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden. Den Autofahrer scherte das alles nicht – er setzte nach der Kollision seine Fahrt einfach fort. 

Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeuglenker oder dem gesuchten Wagen werden von der Polizeiinspektion Bludenz unter der Telefonnummer +43 59133 8100 entgegengenommen.

Chronik
13.03.2026 11:15
Vorarlberg
