Schüler (13) auf Schutzweg von Auto erfasst

Zugetragen hat sich der Vorfall laut Polizei am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in Bludenz. Ein 13-jähriger Schüler war gemeinsam mit einem Freund auf der Schillerstraße zu Fuß auf dem Weg in die Mittelschule. Just zu dem Zeitpunkt, als die beiden den Schutzweg an der Kreuzung zur Kapuzinerstraße überqueren wollten, fuhr ein von der Herrengasse kommender Pkw in die Kreuzung ein.
Lenker setzte die Fahrt einfach fort
Der Lenker eines vermutlich schwarzen Audis des Typs A4 oder A6 bemerkte die Jugendlichen offenbar zu spät. Der 13-Jährige wurde frontal vom Auto gerammt, konnte sich aber noch auf den Beinen halten. Er erlitt eine Prellung am rechten Knie und musste von den Rettungskräften zur ambulanten Behandlung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden. Den Autofahrer scherte das alles nicht – er setzte nach der Kollision seine Fahrt einfach fort.
Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeuglenker oder dem gesuchten Wagen werden von der Polizeiinspektion Bludenz unter der Telefonnummer +43 59133 8100 entgegengenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.