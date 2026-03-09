Laurin Böhler verlässt die große Judo-Bühne

Entscheidung reifte schon länger

Doch was sind die Gründe? Spielt der Körper des Schwarzachers nicht mehr mit, der in seiner Karriere unter anderem einen Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule sowie drei Kreuzbandrisse wegstecken und sich neun Operationen unterziehen musste? „Es gibt eigentlich kein aktuelles, neues Problem“, erklärt Böhler. „Es sind in den vergangenen Monaten viele Dinge zusammengekommen, die zu meiner Entscheidung geführt haben.“