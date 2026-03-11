Eine Milliarde Euro für Infrastruktur im Ländle

Ausbau Güterterminal Wolfurt

Besonders wichtig ist aus der geplante Ausbau des Containerterminals in Wolfurt. Der Container Cargo Terminal Wolfurt ist die zentrale Logistikdrehscheibe für die exportorientierten Betriebe des Landes und hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. „Der Güterbahnhof in Wolfurt ist für viele Unternehmen das logistische Herzstück ihres internationalen Geschäfts. Dass hier die Kapazitäten deutlich erweitert werden sollen, ist eine wichtige Entscheidung. Der Terminal ist bereits heute stark ausgelastet und stößt zunehmend an seine Grenzen“, erklärt der WKV-Präsident.