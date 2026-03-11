Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WKV-Präsident erfreut

Eine Milliarde Euro für Infrastruktur im Ländle

Vorarlberg
11.03.2026 12:15
Der Güterbahnhof in Wolfurt wird erneut vergrößert. Für die exportorientierten Vorarlberger ...
Der Güterbahnhof in Wolfurt wird erneut vergrößert. Für die exportorientierten Vorarlberger Unternehmen ist das ein großes Plus.(Bild: Sonja Schlingensiepen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Bis 2031 wollen die Verantwortlichen von Bund, ÖBB und Asfinag mehr als eine Milliarde Euro in den Ausbau des Vorarlberger Schienen- und Straßennetzes investieren. Aus Sicht von Wirtschaftskammerpräsident Karlheinz Kopf ist dies ein wichtiges und positives Signal für den Wirtschaftsstandort.

0 Kommentare

„Eine leistungsfähige, moderne und verlässliche Infrastruktur ist eine zentrale Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts“, erläutert Karlheinz Kopf. Gerade für Vorarlberg als stark exportorientiertes Bundesland seien funktionierende Verkehrs- und Logistikverbindungen im internationalen Umfeld unverzichtbar. 

Ausbau Güterterminal Wolfurt 
Besonders wichtig ist aus der geplante Ausbau des Containerterminals in Wolfurt. Der Container Cargo Terminal Wolfurt ist die zentrale Logistikdrehscheibe für die exportorientierten Betriebe des Landes und hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. „Der Güterbahnhof in Wolfurt ist für viele Unternehmen das logistische Herzstück ihres internationalen Geschäfts. Dass hier die Kapazitäten deutlich erweitert werden sollen, ist eine wichtige Entscheidung. Der Terminal ist bereits heute stark ausgelastet und stößt zunehmend an seine Grenzen“, erklärt der WKV-Präsident.

Planungssicherheit bei S18 gefordert
Positiv bewertet Kopf auch die klare Haltung von Verkehrsminister Peter Hanke zur umstrittenen Bodenseeschnellstraße. „Es ist wichtig, dass hier Planungssicherheit besteht. Die S18 ist ein zentraler Baustein, um die Verkehrsbelastung im unteren Rheintal zu reduzieren und gleichzeitig eine leistungsfähige Verbindung im internationalen Wirtschaftsraum sicherzustellen“, erklärt Karlheinz Kopf. Auch beim seit Jahren diskutierten Vollausbau der Anschlussstelle Wolfurt an die A14 sieht der Präsident positive Signale: „Dass hier wieder Bewegung in die Planungen kommt, ist ein wichtiges Zeichen“. 

Infrastuktur als Standortfaktor
Vorarlberg liege im Zentrum eines der dynamischsten Wirtschaftsräume Europas und sei eng mit den Märkten in Deutschland, der Schweiz und darüber hinaus verbunden. „Gerade in einer exportorientierten Wirtschaftsstruktur entscheidet eine funktionierende Infrastruktur wesentlich über Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Arbeitsplätze“, sagt Kopf. Neben dem Ausbau der Bahn seien daher auch Investitionen in das Straßennetz und intelligente Verkehrssteuerung wichtige Schritte, um den Wirtschaftsverkehr zuverlässig abzuwickeln und gleichzeitig die Bevölkerung zu entlasten.

WKV-Präsident Karlheinz Kopf.
WKV-Präsident Karlheinz Kopf.(Bild: Marek Knopp)

Entscheidend sei nun, dass die angekündigten Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. „Für die Wirtschaft ist Planungssicherheit wichtig. Daher hoffen wir, dass die Projekte zügig vorangetrieben werden und die vorgesehenen Investitionen rasch Wirkung entfalten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
11.03.2026 12:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol leichter Regen
Bludenz
7° / 14°
Symbol bedeckt
Dornbirn
9° / 13°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
7° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
314.343 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.752 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
175.710 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2170 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1791 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1371 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Vorarlberg
WKV-Präsident erfreut
Eine Milliarde Euro für Infrastruktur im Ländle
Nach Shoah-Sager
Kinz entschuldigt sich und erhält Ordnungsruf
Landestheater
Vertrag von Stephanie Gräve wird nicht verlängert
Beim WTA-125er
Julia Grabher in Antalya problemlos in Runde zwei
Brandalarm in Altach
Rauchentwicklung: Florianis schlugen Glastür ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf