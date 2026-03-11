Ikea in Dornbirn: Entscheidung kommende Woche?

Lange Geschichte mit Rückschlag

Die Pläne für ein Ikea-Möbelhaus in Vorarlberg sind nicht neu. Bereits 2002 zeigte der schwedische Konzern Interesse an der Region, die mit ihrem Einzugsgebiet bis in die Schweiz und nach Deutschland als sehr attraktiv gilt. Ab 2012 fokussierte man sich auf einen Standort in Lustenau. Diese Pläne waren 2017 bereits sehr weit fortgeschritten und ein Vorarlberger Unternehmen war mit der Realisierung beauftragt. Kurz vor einer geplanten Volksabstimmung stoppte Ikea das Projekt jedoch. Als Grund wurde eine neue Konzernstrategie genannt, die Standorte in Innenstädten statt auf der „grünen Wiese“ bevorzugt. In der Folge eröffnete 2020 das Planungsstudio im Messepark.