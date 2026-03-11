„Benzinpreis darf nicht durch die Decke gehen“

„Neuerliche Teuerungsspirale verhindern“

Ähnlich sah dies Landesstatthalter Christof Bitschi: „Anstatt wie in der Vergangenheit erneut tatenlos zuzuschauen, muss die Bundesregierung sofort wirksame Maßnahmen setzen, um eine neuerliche Teuerungsspirale zu verhindern.“ Die von der Bundesregierung beschlossene Maßnahme, wonach Spritpreise künftig nur noch an drei Tagen in der Woche erhöht werden dürfen, bezeichnete er als „Nulllösung“. Viele Österreicher seien bereits jetzt an ihrer finanziellen Belastungsgrenze angelangt. „Eine weitere Belastung ist für viele nicht mehr verkraftbar und muss verhindert werden.“

Bei der anschließenden Aktuellen Stunde zum Thema Energieautonomie gab es abseits der Treibstoffpreise nicht viel zu diskutieren, denn die Vertreter aller fünf Landtagsfraktionen waren sich hinsichtlich der Ziele einig. „Die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten zeigt, dass Vorarlberg auf dem richtigen Weg ist, denn bereits seit Jahrzehnten wird auf erneuerbare Energien gesetzt“, befand der zuständige Landesrat Daniel Allgäuer (FPÖ).