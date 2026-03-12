Infinity Immobilien GmbH schlittert in Pleite

Zum Sanierungsverwalter wurde Susanne Manhart in Bregenz bestellt, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 14. Mai anmelden. Seit August 202 soll das Unternehmen unter strukturellem Marktdruck stehen. Zinsschock, Finanzierungskrise, Baukostenexplosionen und der Rückzug von Käufern waren die Gründe, warum es für die Infinity GmbH nicht mehr gut lief.

Den Passiva von rund 2.500.000 Euro stehen laut Schuldnerin Aktiva in Form von Immobilien in der Höhe von 2,4 Millionen Euro gegenüber. Der Sanierungsplan soll durch einen Investor finanziert werden. Im Sanierungsplan ist eine Quote von 20 Prozent vorgesehen.