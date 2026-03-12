Vorteilswelt
Hoch verschuldet

Infinity Immobilien GmbH schlittert in Pleite

Vorarlberg
12.03.2026 07:25
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wieder eine Pleite unter Vorarlbergs Unternehmen - diesmal hat es die Infinity Immobilien GmbH mit Sitz in Lauterach erwischt. Das Unternehmen hat einen Schuldenberg von 2,5 Millionen Euro angehäuft. 

Über das Vermögen der Infinity Immobilien GmbH in Lauterach wurde am Mittwoch ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, wie der KSV 1870 mitteilt. Ein Dienstnehmer ist von der Pleite betroffen, die Höhe der Passiva beläuft sich auf 2.500.000 Euro. 

Zum Sanierungsverwalter wurde Susanne Manhart in Bregenz bestellt, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 14. Mai anmelden. Seit August 202 soll das Unternehmen unter strukturellem Marktdruck stehen. Zinsschock, Finanzierungskrise, Baukostenexplosionen und der Rückzug von Käufern waren die Gründe, warum es für die Infinity GmbH nicht mehr gut lief.

Den Passiva von rund 2.500.000 Euro stehen laut Schuldnerin Aktiva in Form von Immobilien in der Höhe von 2,4 Millionen Euro gegenüber. Der Sanierungsplan soll durch einen Investor finanziert werden. Im Sanierungsplan ist eine Quote von 20 Prozent vorgesehen. 

 

Vorarlberg
12.03.2026 07:25
