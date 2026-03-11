Nächtliche Spritztour mit gerichtlichem Nachspiel

Knapp 12.000 Euro Sachschaden sind entstanden, nachdem der Jugendliche auf dem Parkplatz von „Russmedia“ in Schwarzach mit einem Auto herumgefahren war. Die Spritztour endete abrupt: Der Wagen prallte gegen eine Säule. Auf dem Rücksitz lag ein Freund – er hatte geschlafen und blieb glücklicherweise unverletzt. Doch damit nicht genug: Laut Anklage hatten der 15-Jährige und zwei Bekannte zuvor auch eine Bankomatkarte entwendet und damit unter anderem Snacks gekauft. Die Liste der Vorwürfe war entsprechend lang: schwere Sachbeschädigung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit, unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs, Betrug und Diebstahl. Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte nur teilweise geständig. In manchen Punkten gab er sich unwissend. „Ich hatte nicht gewusst, dass die Karte gestohlen war.“ An seinen Freund auf dem Rücksitz habe er gar nicht mehr gedacht: „Ich habe vergessen, dass er noch hinten schläft.“