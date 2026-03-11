Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unterstützung

Freiwillige Helfer für Kinder-Lerncafé gesucht

Vorarlberg
11.03.2026 12:25
Auch eine Runde Memory steht mal am Programm im Lerncafé.
Auch eine Runde Memory steht mal am Programm im Lerncafé.(Bild: Caritas Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In den Caritas-Lerncafés werden Kinder unterstützt, ihre schulischen Aufgaben zu meistern. Im Lerncafé Rheindelta in Höchst werden aktuell Freiwillige gesucht, die dabei mithelfen möchten, den Kindern das eine oder andere Erfolgserlebnis zu ermöglichen.   

0 Kommentare

Nicht jedes Kind findet im eigenen Zuhause die idealen Bedingungen vor, um Hausaufgaben zu erledigen oder Stoff für Tests, Prüfungen und Schularbeiten zu pauken. In einem solchen Fall können die Kinder eines der insgesamt 16 Lerncafés der Caritas besuchen. Dort können sie mit freiwilligen Helfern ihre schulischen Herausforderungen in Angriff nehmen. Im Lerncafé wird gerechnet, geschrieben, gelesen, aber auch gespielt und gelacht. Das Lernangebot ist gratis. 

Im Lerncafé Rheindelta in Höchst werden aktuell 13 Schülerinnen und Schüler aus der Volks- und Mittelschule begleitet. Unterstützt werden sie dabei von drei engagierten Freiwilligen. Da ein Lern-Helfer aufgrund einer längeren Reise vorübergehend ausfällt und zugleich bereits einige Volksschulkinder auf der Warteliste stehen, sucht das Team derzeit dringend zusätzliche Unterstützung. 

Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. „Geduld, die Fähigkeit, Kinder zu ermutigen sowie die Bereitschaft für mindestens zwei Stunden freiwilliges Engagement pro Woche sind die wichtigsten Voraussetzungen“, erklärt Michele Wolfgang, die Koordinatorin des Lerncafés Rheindelta. Die Einsatzmöglichkeiten werden dabei individuell auf die Fähigkeiten und Interessen der Freiwilligen abgestimmt. „Ob Hilfe bei den Deutsch-Hausaufgaben, Üben von Mathematik oder gemeinsames Lesen – wir freuen uns über jede Form der Unterstützung“, unterstreicht die Caritas-Mitarbeiterin.

Auch soziale Kompetenzen werden gestärkt
Nach den Lerneinheiten steht meist noch gemeinsames Spielen am Programm, zudem bekommen die Kids noch eine gesunde Jause. Neben dem schulischen Erfolg geht es in den Lerncafés auch um soziale Kompetenzen, um Gemeinschaft und darum, die Kinder in ihrem Selbstvertrauen zu stärken. Auch für die freiwilligen Helfer und Helferinnen ist das Engagement bereichernd, denn sie erleben unmittelbar, wie ihre Zeit und ihr Wissen Kindern helfen und Fortschritte möglich machen. Wer mitmachen will, meldet sich bei der Koordinatorin des Lerncafés Rheindelta, Michele Wolfgang: 0676 88420 4026, michele.wolfgang@caritas.at 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
11.03.2026 12:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 11°
Symbol leichter Regen
Bludenz
7° / 14°
Symbol bedeckt
Dornbirn
9° / 13°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
7° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
315.644 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.056 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
178.487 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1800 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
1651 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Vorarlberg
„Eine Ehre“
Vorarlbergerin ist jetzt „Tatort“-Kommissarin!
Tod am Bodensee
Zwei Verdächtige im Mordfall Esme E. festgenommen
Krone Plus Logo
Netzer & Orie
Die zwei Baumeister des Altacher Erfolges
Unterstützung
Freiwillige Helfer für Kinder-Lerncafé gesucht
WKV-Präsident erfreut
„Gute Infrastruktur stärkt Wettbewerbsfähigkeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf