Freiwillige Helfer für Kinder-Lerncafé gesucht

Auch soziale Kompetenzen werden gestärkt

Nach den Lerneinheiten steht meist noch gemeinsames Spielen am Programm, zudem bekommen die Kids noch eine gesunde Jause. Neben dem schulischen Erfolg geht es in den Lerncafés auch um soziale Kompetenzen, um Gemeinschaft und darum, die Kinder in ihrem Selbstvertrauen zu stärken. Auch für die freiwilligen Helfer und Helferinnen ist das Engagement bereichernd, denn sie erleben unmittelbar, wie ihre Zeit und ihr Wissen Kindern helfen und Fortschritte möglich machen. Wer mitmachen will, meldet sich bei der Koordinatorin des Lerncafés Rheindelta, Michele Wolfgang: 0676 88420 4026, michele.wolfgang@caritas.at