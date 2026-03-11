Freiwillige Helfer für Kinder-Lerncafé gesucht

In den Caritas-Lerncafés werden Kinder unterstützt, ihre schulischen Aufgaben zu meistern. Im Lerncafé Rheindelta in Höchst werden aktuell Freiwillige gesucht, die dabei mithelfen möchten, den Kindern das eine oder andere Erfolgserlebnis zu ermöglichen.
Nicht jedes Kind findet im eigenen Zuhause die idealen Bedingungen vor, um Hausaufgaben zu erledigen oder Stoff für Tests, Prüfungen und Schularbeiten zu pauken. In einem solchen Fall können die Kinder eines der insgesamt 16 Lerncafés der Caritas besuchen. Dort können sie mit freiwilligen Helfern ihre schulischen Herausforderungen in Angriff nehmen. Im Lerncafé wird gerechnet, geschrieben, gelesen, aber auch gespielt und gelacht. Das Lernangebot ist gratis.
Im Lerncafé Rheindelta in Höchst werden aktuell 13 Schülerinnen und Schüler aus der Volks- und Mittelschule begleitet. Unterstützt werden sie dabei von drei engagierten Freiwilligen. Da ein Lern-Helfer aufgrund einer längeren Reise vorübergehend ausfällt und zugleich bereits einige Volksschulkinder auf der Warteliste stehen, sucht das Team derzeit dringend zusätzliche Unterstützung.
Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. „Geduld, die Fähigkeit, Kinder zu ermutigen sowie die Bereitschaft für mindestens zwei Stunden freiwilliges Engagement pro Woche sind die wichtigsten Voraussetzungen“, erklärt Michele Wolfgang, die Koordinatorin des Lerncafés Rheindelta. Die Einsatzmöglichkeiten werden dabei individuell auf die Fähigkeiten und Interessen der Freiwilligen abgestimmt. „Ob Hilfe bei den Deutsch-Hausaufgaben, Üben von Mathematik oder gemeinsames Lesen – wir freuen uns über jede Form der Unterstützung“, unterstreicht die Caritas-Mitarbeiterin.
Auch soziale Kompetenzen werden gestärkt
Nach den Lerneinheiten steht meist noch gemeinsames Spielen am Programm, zudem bekommen die Kids noch eine gesunde Jause. Neben dem schulischen Erfolg geht es in den Lerncafés auch um soziale Kompetenzen, um Gemeinschaft und darum, die Kinder in ihrem Selbstvertrauen zu stärken. Auch für die freiwilligen Helfer und Helferinnen ist das Engagement bereichernd, denn sie erleben unmittelbar, wie ihre Zeit und ihr Wissen Kindern helfen und Fortschritte möglich machen. Wer mitmachen will, meldet sich bei der Koordinatorin des Lerncafés Rheindelta, Michele Wolfgang: 0676 88420 4026, michele.wolfgang@caritas.at
