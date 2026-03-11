Spritverbrauch ist relevanter als Spritpreis

Bei den Benzin-Pkw ging der reale Durchschnittsverbrauch in den vergangenen 25 Jahren um 1,8 Liter von 8,4 auf 6,6 Liter pro 100 Kilometer zurück, ist aber damit ebenfalls doppelt so hoch wie das 3-Liter-Auto. Der Spritverbrauch hat einen noch größeren Einfluss auf die jährlichen Spritkosten als der Spritpreis an der Tankstelle, macht der VCÖ aufmerksam. Bei einem Spritpreis von 1,90 Euro pro Liter und einem Verbrauch von 6,5 Litern betragen die Spritkosten pro Kilometer 12,4 Cent. Wäre das 3-Liter-Auto heute schon Standard, wären die Spritkosten mit 5,7 Cent pro Kilometer nur halb so hoch.