Rote Ampel missachtet: Zwei Verletzte

Feldkirch erhält Bundes- Finanzspritze
Für Klimaneutralität
Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei gegen 21.20 Uhr. Die 63-Jährige Pkw war auf der Hatlerstraße in Richtung Hohenems unterwegs. Bei der sogenannten "Kronenkreuzung" dürfte sie das für sie geltende Rotlicht missachtet haben und fuhr geradeaus in den Kreuzungsbereich ein.
Gegen Laternenmast geschleudert
Dort kollidierte sie mit dem Mopedauto einer 16-Jährigen, die von der Lustenauerstraße kommend nach links abbog. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 63-Jährigen noch gegen einen Laternenmast geschleudert. Beide Lenkerinnen zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sie mussten abgeschleppt werden.
