Rote Ampel missachtet: Zwei Verletzte

Gegen Laternenmast geschleudert

Dort kollidierte sie mit dem Mopedauto einer 16-Jährigen, die von der Lustenauerstraße kommend nach links abbog. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 63-Jährigen noch gegen einen Laternenmast geschleudert. Beide Lenkerinnen zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sie mussten abgeschleppt werden.