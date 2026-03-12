Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall in Dornbirn

Rote Ampel missachtet: Zwei Verletzte

Chronik
12.03.2026 09:16
(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Bei einer Kollision an der "Kronenkreuzung" in Dornbirn (Vorarlberg) am späten Mittwochabend wurden zwei Personen verletzt. Eine 63-jährige Autofahrerin übersah eine rote Ampel und krachte gegen das Mopedauto einer 16.Jährigen. 
0 Kommentare


Zugetragen hat sich der Vorfall laut Informationen der Polizei gegen 21.20 Uhr. Die 63-Jährige Pkw war auf der Hatlerstraße in Richtung Hohenems unterwegs. Bei der sogenannten "Kronenkreuzung" dürfte sie das für sie geltende Rotlicht missachtet haben und fuhr geradeaus in den Kreuzungsbereich ein.

Gegen Laternenmast geschleudert
Dort kollidierte sie mit dem Mopedauto einer 16-Jährigen, die von der Lustenauerstraße kommend nach links abbog. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 63-Jährigen noch gegen einen Laternenmast geschleudert. Beide Lenkerinnen zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
12.03.2026 09:16
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 9°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
6° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
7° / 11°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
6° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
320.303 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
183.333 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
157.276 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1692 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1444 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1261 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Chronik
Unfall in Dornbirn
Rote Ampel missachtet: Zwei Verletzte
Hoch verschuldet
Infinity Immobilien GmbH schlittert in Pleite
„Streit mit Biss“
Familienzwist endet mit Teilamputation
Nur ein Lichtblick
Bitter! Weltcup-Heimrennen ohne die Lokalmatadore
SW-Coach Andy Heraf:
„Das war die schlechteste Hälfte, seit ich da bin“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf