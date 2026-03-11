Vorteilswelt
SW-Coach Andy Heraf:

„Das war die schlechteste Hälfte, seit ich da bin“

Vorarlberg
11.03.2026 19:00
Keine Punkte für Raul Marte und seine Teamkollegen beim FAC.
Keine Punkte für Raul Marte und seine Teamkollegen beim FAC.
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Nach der 0:2-Niederlage im Nachtrag beim FAC ärgerte sich SW Bregenz-Coach Andreas Heraf vor allem über eine miserable erste Halbzeit. Und über weitere Geschenke, die seine Mannschaft verteilt hatte. Zumindest aber hat sich die Ausgangslage im Abstiegskampf aufgrund der Pleite von Sturm II gegen Liefering nicht verändert. 



„Das war die schlechteste Halbzeit, seit ich da bin, wir waren nicht da“, ärgerte sich SW Bregenz-Trainer Andreas Heraf über die ersten 45 Minuten des Nachtrags beim FAC. „Aber es ist schon bemerkenswert. Wir hätten einen klaren Elfer bekommen müssen und wären dann trotzdem dabei gewesen.“

Den Penalty bekam Bregenz aber nicht, nachdem Jan Stefanon im FAC-Strafraum am Leiberl gezupft wurde, mit dem 0:1-Rückstand ging es in die Pause. „Dann haben wir wieder Risiko spielen müssen, Hopp oder Trop“, meinte Heraf, „so sind wir zu Chancen gekommen, haben aber weiter Geschenke verteilt. Ich glaube nicht, dass sich der FAC eine richtige Chance selbst herausgearbeitet hat. Und nach dem 0:2 war es erledigt.“

(Bild: GEPA)

Ein weiteres Spiel also, wie es die Bregenzer schon so oft hatten in dieser Saison. Ziemlich nah dran, aber doch so weit weg. „30 anständige Minuten hätten fast gereicht. Wir könnten etwas holen, aber wir tun es nicht“, drückte es Coach Heraf aus.

Zumindest unterlag auch Konkurrent Sturm Graz II im Nachtrag gegen Liefering – die Situation hat sich nicht verändert.

Vorarlberg
11.03.2026 19:00
Vorarlberg
