„Das war die schlechteste Hälfte, seit ich da bin“

Nach der 0:2-Niederlage im Nachtrag beim FAC ärgerte sich SW Bregenz-Coach Andreas Heraf vor allem über eine miserable erste Halbzeit. Und über weitere Geschenke, die seine Mannschaft verteilt hatte. Zumindest aber hat sich die Ausgangslage im Abstiegskampf aufgrund der Pleite von Sturm II gegen Liefering nicht verändert.
„Das war die schlechteste Halbzeit, seit ich da bin, wir waren nicht da“, ärgerte sich SW Bregenz-Trainer Andreas Heraf über die ersten 45 Minuten des Nachtrags beim FAC. „Aber es ist schon bemerkenswert. Wir hätten einen klaren Elfer bekommen müssen und wären dann trotzdem dabei gewesen.“
Den Penalty bekam Bregenz aber nicht, nachdem Jan Stefanon im FAC-Strafraum am Leiberl gezupft wurde, mit dem 0:1-Rückstand ging es in die Pause. „Dann haben wir wieder Risiko spielen müssen, Hopp oder Trop“, meinte Heraf, „so sind wir zu Chancen gekommen, haben aber weiter Geschenke verteilt. Ich glaube nicht, dass sich der FAC eine richtige Chance selbst herausgearbeitet hat. Und nach dem 0:2 war es erledigt.“
Ein weiteres Spiel also, wie es die Bregenzer schon so oft hatten in dieser Saison. Ziemlich nah dran, aber doch so weit weg. „30 anständige Minuten hätten fast gereicht. Wir könnten etwas holen, aber wir tun es nicht“, drückte es Coach Heraf aus.
Zumindest unterlag auch Konkurrent Sturm Graz II im Nachtrag gegen Liefering – die Situation hat sich nicht verändert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.