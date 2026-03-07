Vorteilswelt
„Agratt Burgenland“

Synagogen im Burgenland – gestern und heute (II)

Burgenland
07.03.2026 16:00
Innenansicht der Synagoge in Eisenstadt vor dem Jahr 1938.
Innenansicht der Synagoge in Eisenstadt vor dem Jahr 1938.(Bild: Krone KREATIV/N.N.)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

13 Synagogen gab es vor dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland im Burgenland. Was ist aus den einstigen Gotteshäusern geworden? Der zweite Teil einer historischen Spurensuche. 

1860 wurde in Kobersdorf eine neue Synagoge feierlich eingeweiht. Die zweigeschossige Synagoge war bis zur Vertreibung der jüdischen Bevölkerung im Jahr 1938 das kulturelle, gesellschaftliche und geistige Zentrum des jüdischen Kobersdorf. Das Innere der Synagoge wurde im Zuge der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 von den Nationalsozialisten devastiert und später von der örtlichen SA als Turnhalle und Vereinsheim genutzt. Die 1941 geplante Sprengung des Gebäudes erfolgte nicht, sodass die Synagoge äußerlich relativ unbeschadet die NS-Zeit überstand.

Burgenland
07.03.2026 16:00
Burgenland
