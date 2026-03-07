„Geil“: Junge ÖVP wandelt in Graz auf Kurz‘ Spuren

Diese Meinung dürfte die Junge Volkspartei im Grazer Bezirk Geidorf nicht teilen. Denn ihre erste Kampagne zur Gemeinderatswahl, die am 28. Juni ansteht, sieht wie eine Reminiszenz an den nunmehrigen Unternehmer aus. „Geidorf wieder geil machen“ steht auf dem Schild, das drei junge Politiker vor dem Univiertel-Club Kottulinsky halten. „In den nächsten Monaten sind wir im Bezirk unterwegs für eine Politik, die das Univiertel wieder aufleben lässt und neue Angebote für die Jugend schafft“, heißt es darunter.