Heiße Videos: Florianis rittern um jeden Klick

Die Finali der großen Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ starten nächste Woche. Die ersten 24 Wehren kämpfen um jede Stimme für ihr Video – und damit auch um 10.000 Euro.
Eine einzigartige Initiative, die die Leistungen und die Gemeinschaft der NÖ-Feuerwehren in den Vordergrund stellt, starteten die „Krone“ und der ORF Niederösterreich mit der großen Feuerwehr-Challenge. Trotz bewusst herausfordernder Teilnahmebedingungen, deren Höhepunkt in einem Ein-Minuten-Video gipfelte, reichten 73 Feuerwehren aus ganz Niederösterreich ein.
Leben in Feuerwehren vermitteln
Mit besonderen Bildern sowie bewegenden, lustigen, kameradschaftlichen oder auch tragischen Momenten waren die freiwillig Engagierten gefordert, auch ein persönliches Stück aus dem Feuerwehrleben zu erzählen. Nicht zuletzt auch deshalb, um Nicht-Florianis einen Einblick in die große Bandbreite des Feuerwehrwesens und die emotionalen Schicksalsschläge, die die Retter leider auch immer wieder einholen, geben zu können. Denn eines ist gewiss: Die Kameraden werden nur dann gerufen, wenn’s wirklich „brennt“!
30.000 Euro in drei Runden
Von Montag, 5 Uhr, bis Freitag, 13. März, 12 Uhr, kämpfen die ersten 24 Feuerwehren um jede Stimme – und damit online um jeden Klick für ihre angefertigten Videos. „Es ist bemerkenswert, welch tolle Produktionen mit unfassbar viel Herzblut unsere Feuerwehren eingereicht haben. Die Bandbreite reicht von wirklich liebevoll-authentischen Drehs bis zu fast schon Profi-Produktionen. Da ist es wirklich schwer, sich für ein Video zu entscheiden“, lobt „Krone“-Niederösterreich-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky die vielen kreativen Einsendungen.
Jeder Klick zählt
Drei Wochen lang stehen nun Feuerwehren aus allen Vierteln des Landes im Konkurrenzkampf um die meisten Klicks für ihre Videos. Den Gewinnern winkt ein Festpaket von „Krone“ und ORF NÖ im Wert von je 10.000 Euro. Alle Videos können auf den Homepages der Medien angesehen werden. Pro Stunde kann man eine Stimme abgeben.
Ihre Stimme für Ihre Lieblingsfeuerwehr können Sie ab 9. März, 5 Uhr, auf krone.at/feuerwehr und noe.ORF.at/feuerwehr abgeben.
