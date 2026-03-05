Heiße Videos: Florianis rittern um jeden Klick

Leben in Feuerwehren vermitteln

Mit besonderen Bildern sowie bewegenden, lustigen, kameradschaftlichen oder auch tragischen Momenten waren die freiwillig Engagierten gefordert, auch ein persönliches Stück aus dem Feuerwehrleben zu erzählen. Nicht zuletzt auch deshalb, um Nicht-Florianis einen Einblick in die große Bandbreite des Feuerwehrwesens und die emotionalen Schicksalsschläge, die die Retter leider auch immer wieder einholen, geben zu können. Denn eines ist gewiss: Die Kameraden werden nur dann gerufen, wenn’s wirklich „brennt“!