Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

10.000-Euro-Gewinn

Heiße Videos: Florianis rittern um jeden Klick

Niederösterreich
05.03.2026 18:50
Für die große Feuerwehr-Challenge sendeten die Kameraden der Feuerwehr Loosdorf auch dieses Bild ...
Für die große Feuerwehr-Challenge sendeten die Kameraden der Feuerwehr Loosdorf auch dieses Bild ein.(Bild: Krone KREATIV/FF Loosdorf, ORF NÖ)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Die Finali der großen Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ starten nächste Woche. Die ersten 24 Wehren kämpfen um jede Stimme für ihr Video – und damit auch um 10.000 Euro.

0 Kommentare

Eine einzigartige Initiative, die die Leistungen und die Gemeinschaft der NÖ-Feuerwehren in den Vordergrund stellt, starteten die „Krone“ und der ORF Niederösterreich mit der großen Feuerwehr-Challenge. Trotz bewusst herausfordernder Teilnahmebedingungen, deren Höhepunkt in einem Ein-Minuten-Video gipfelte, reichten 73 Feuerwehren aus ganz Niederösterreich ein.

Lesen Sie auch:
Diese Bilder gingen durch ganz Europa. Der Lenker hatte nur geringe Blessuren.
NÖ Feuerwehr-Challenge
Dieser Unfall bewegte Retter und auch ganz Europa
18.01.2026
Voting ab 9. März
Feuerwehr-Challenge: Beeindruckende Videos
18.02.2026
NÖ Feuerwehr-Challenge
Momente, die auch für Ernstfall zusammenschweißen
03.02.2026

Leben in Feuerwehren vermitteln
Mit besonderen Bildern sowie bewegenden, lustigen, kameradschaftlichen oder auch tragischen Momenten waren die freiwillig Engagierten gefordert, auch ein persönliches Stück aus dem Feuerwehrleben zu erzählen. Nicht zuletzt auch deshalb, um Nicht-Florianis einen Einblick in die große Bandbreite des Feuerwehrwesens und die emotionalen Schicksalsschläge, die die Retter leider auch immer wieder einholen, geben zu können. Denn eines ist gewiss: Die Kameraden werden nur dann gerufen, wenn’s wirklich „brennt“!

30.000 Euro in drei Runden
Von Montag, 5 Uhr, bis Freitag, 13. März, 12 Uhr, kämpfen die ersten 24 Feuerwehren um jede Stimme – und damit online um jeden Klick für ihre angefertigten Videos. „Es ist bemerkenswert, welch tolle Produktionen mit unfassbar viel Herzblut unsere Feuerwehren eingereicht haben. Die Bandbreite reicht von wirklich liebevoll-authentischen Drehs bis zu fast schon Profi-Produktionen. Da ist es wirklich schwer, sich für ein Video zu entscheiden“, lobt „Krone“-Niederösterreich-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky die vielen kreativen Einsendungen.

Jeder Klick zählt
Drei Wochen lang stehen nun Feuerwehren aus allen Vierteln des Landes im Konkurrenzkampf um die meisten Klicks für ihre Videos. Den Gewinnern winkt ein Festpaket von „Krone“ und ORF NÖ im Wert von je 10.000 Euro. Alle Videos können auf den Homepages der Medien angesehen werden. Pro Stunde kann man eine Stimme abgeben.

Ihre Stimme für Ihre Lieblingsfeuerwehr können Sie ab 9. März, 5 Uhr, auf krone.at/feuerwehr und noe.ORF.at/feuerwehr abgeben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
05.03.2026 18:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
449.667 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
363.829 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
281.320 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2602 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
Weißes Haus postet Videospielszene zum Krieg
2186 mal kommentiert
Eine Videospielfigur startet mittels eines Tablets echte Angriffe auf den Iran. Der ...
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2173 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf