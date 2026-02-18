Feuerwehr-Challenge: Beeindruckende Videos

Die Videos sind fertig, die Spannung steigt: Am 9. März geht es los. Ab dann sind die ersten Videos vieler Feuerwehren aus Niederösterreich online zu sehen und alle können abstimmen. Radio NÖ und die „Kronen Zeitung“ suchen die beliebtesten Feuerwehren des Landes.
Drei Wochen lang können Sie mitmachen und Ihre Stimme abgeben. Jede Woche wird eine Feuerwehr zum Wochensieger gekürt und gewinnt eines von drei Feuerwehrfestpaketen im Wert von jeweils 10.000 Euro: eine Radio-NÖ-Disco samt DJ, ein Präsentationspaket in der „Kronen Zeitung“ für die Feuerwehr und 5.000 Euro fürs Feuerwehrfest.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den vielen Feuerwehren, die uns ein Video geschickt haben. Wir melden uns rechtzeitig, in welcher Woche für die jeweilige Feuerwehr gevotet werden kann. Dann ist genügend Zeit, alle Kameradinnen und Kameraden und alle Fans der Ortsfeuerwehr zu informieren. Wir wünschen jetzt schon viel Glück!
Weitere Infos hier: https://noe.orf.at/feuerwehr
