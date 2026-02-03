Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

NÖ Feuerwehr-Challenge

Momente, die auch für Ernstfall zusammenschweißen

Niederösterreich
03.02.2026 14:00
Florianis aus Neuhaus wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können – bei Löscheinsätzen ...
Florianis aus Neuhaus wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können – bei Löscheinsätzen ebenso wie bei der Abkühlung nach dem Kirtag.(Bild: Krone KREATIV/FF Neuhaus)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Bei der Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ gibt es 10.000 Euro zu gewinnen. Die Florianis können neben der Königsdisziplin Video ihre bewegendsten Momente schildern. Auch die Kameraden aus Neuhaus wollen die Leserherzen für sich und ihr Video gewinnen und damit wichtige Stimmen sammeln.

0 Kommentare

Eine starke Feuerwehr entsteht nicht nur im Einsatz, sondern dort, wo Kameradschaft gelebt wird“, meint die Feuerwehr Neuhaus im Bezirk Baden, die keine Einsätze voll Dramatik und Leid schildert, sondern von Zusammenhalt und Spaß an einem heißen Sommertag 2025 erzählt.

Köpfler in „algenreiche Entenlacke“
„Unser Kirtag ging zu Ende. Wochen der Vorbereitungen lagen hinter uns. Die Hitze vergangener Tage war uns ins Gesicht geschrieben. Die Erschöpfung war Nährboden für verrückte Ideen“, berichten die Kameraden schmunzelnd, die Uniform ausgezogen und sich in die „algenreiche Entenlacke“ namens Neuhauser Teich mit eleganten Köpflern, weniger eleganten Arschbomben, waghalsigen Salti und ehrwürdigen Bauchklatschern“ geschmissen zu haben: „Wer zögerte, erhielt einen Gratisflug. Auch unser Kommandant wurde von der Meute ins Wasser befördert!“

Mit ihrer Schilderung hoffen sie, die „Krone“-Leser bei der Feuerwehr-Challenge für ihr Video zu überzeugen.

Bei der Challenge mitmachen und 10.000 Euro gewinnen.
Bei der Challenge mitmachen und 10.000 Euro gewinnen.(Bild: ORF NÖ)

Bei der Challenge mitmachen und 10.000 Euro gewinnen.

  • Einsatz-Beschreibung: Warum hat er euch bewegt? Was war dramatisch, lustig, fordernd? Oder berichtet uns über ein ganz besonderes Erlebnis. Lasst es uns wissen!
  • Fotos: Wir benötigen Bildmaterial von Eurer Feuerwehr – von der Gruppe, dem Kommando, vom beschriebenen Einsatz.
  • Video: Für die Königsdisziplin der Challenge ist ein höchstens eine Minute langes Video im Querformat erforderlich, in dem eure Feuerwehr vorgestellt wird. Doch damit nicht genug: Der Text muss sich reimen!

Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
173.027 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
125.959 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
117.338 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf