Momente, die auch für Ernstfall zusammenschweißen

Köpfler in „algenreiche Entenlacke“

„Unser Kirtag ging zu Ende. Wochen der Vorbereitungen lagen hinter uns. Die Hitze vergangener Tage war uns ins Gesicht geschrieben. Die Erschöpfung war Nährboden für verrückte Ideen“, berichten die Kameraden schmunzelnd, die Uniform ausgezogen und sich in die „algenreiche Entenlacke“ namens Neuhauser Teich mit eleganten Köpflern, weniger eleganten Arschbomben, waghalsigen Salti und ehrwürdigen Bauchklatschern“ geschmissen zu haben: „Wer zögerte, erhielt einen Gratisflug. Auch unser Kommandant wurde von der Meute ins Wasser befördert!“