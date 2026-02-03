Momente, die auch für Ernstfall zusammenschweißen

Bei der Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ gibt es 10.000 Euro zu gewinnen. Die Florianis können neben der Königsdisziplin Video ihre bewegendsten Momente schildern. Auch die Kameraden aus Neuhaus wollen die Leserherzen für sich und ihr Video gewinnen und damit wichtige Stimmen sammeln.
Eine starke Feuerwehr entsteht nicht nur im Einsatz, sondern dort, wo Kameradschaft gelebt wird“, meint die Feuerwehr Neuhaus im Bezirk Baden, die keine Einsätze voll Dramatik und Leid schildert, sondern von Zusammenhalt und Spaß an einem heißen Sommertag 2025 erzählt.
Köpfler in „algenreiche Entenlacke“
„Unser Kirtag ging zu Ende. Wochen der Vorbereitungen lagen hinter uns. Die Hitze vergangener Tage war uns ins Gesicht geschrieben. Die Erschöpfung war Nährboden für verrückte Ideen“, berichten die Kameraden schmunzelnd, die Uniform ausgezogen und sich in die „algenreiche Entenlacke“ namens Neuhauser Teich mit eleganten Köpflern, weniger eleganten Arschbomben, waghalsigen Salti und ehrwürdigen Bauchklatschern“ geschmissen zu haben: „Wer zögerte, erhielt einen Gratisflug. Auch unser Kommandant wurde von der Meute ins Wasser befördert!“
Mit ihrer Schilderung hoffen sie, die „Krone“-Leser bei der Feuerwehr-Challenge für ihr Video zu überzeugen.
Bei der Challenge mitmachen und 10.000 Euro gewinnen.
Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.
