Dieser Unfall bewegte Retter und auch ganz Europa

Interesse aus ganz Europa

Die Bilder des Unglücks gingen durch ganz Europa, Medienanfragen an die Feuerwehr Schwarzenau gab es aus ganz Österreich, Deutschland, der Schweiz, Polen und Italien. Ein Unfall, dessen Bilder noch heute die tapferen Retter bewegt. Mit ihrer Schilderung hoffen die Kameraden auch, die „Krone“-Leser beim Online-Voting von „Krone“ und Radio NÖ für ihr eingespieltes Video zu überzeugen. Denn den Gewinnern winkt ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro. Viel Glück und Gut Wehr!