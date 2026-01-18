Dieser Unfall bewegte Retter und auch ganz Europa

Bei der Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ gibt es 10.000 Euro zu gewinnen. Die Florianis können neben der Königsdisziplin Video ihre bewegendsten Momente schildern. Damit können schon im Vorfeld auch die Leserherzen für sich und ihr Video gewinnen und damit wichtige Stimmen sammeln.
Als sie im Oktober 2018 zur Unfallstelle eilten, bot sich den Florianis aus Schwarzenau im Bezirk Zwettl ein schauderhafter Anblick: Ein Pkw-Lenker wollte einen Traktor überholen, der bereits zum Linksabbiegen angesetzt hatte. Damit rammte er den Anhänger frontal – der „Grubber“ bohrte sich in die gesamte Fahrgastzelle des Pkw, die Zugmaschine wurde durch die Wucht umgeworfen und das Fahrzeug ragte auf der „Schnauze“ vertikal in den Himmel.
Anblick ging durch Mark und Bein
„Wir rechneten damit, einen Toten bergen zu müssen“, erinnert Kommandant Michael Hartner an das tragische Szenario. Wie durch ein Wunder wurde der Autolenker aber nur leicht verletzt, der Traktorlenker blieb sogar unverletzt.
Interesse aus ganz Europa
Die Bilder des Unglücks gingen durch ganz Europa, Medienanfragen an die Feuerwehr Schwarzenau gab es aus ganz Österreich, Deutschland, der Schweiz, Polen und Italien. Ein Unfall, dessen Bilder noch heute die tapferen Retter bewegt. Mit ihrer Schilderung hoffen die Kameraden auch, die „Krone“-Leser beim Online-Voting von „Krone“ und Radio NÖ für ihr eingespieltes Video zu überzeugen. Denn den Gewinnern winkt ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro. Viel Glück und Gut Wehr!
So können Feuerwehren mitmachen und gewinnen:
Einreichungen sind bis 9. Februar online möglich. Im März werden alle Feuerwehren, die sich beworben haben, in der „Krone“ und Radio NÖ vorgestellt. Drei Wochen lang wird abgestimmt.
Mehr Details zur Challenge: krone.at/feuerwehr, noe.ORF.at/feuerwehr
