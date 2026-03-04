So soll Generation Z den Weg zum Wirten finden

Tratschen leicht gemacht

Seit Montag wird bei Graf für die Jugend aufgekocht. „Als Vorspeise gibt es Roastbeef und gebeizten Lachs, dann verschiedene Hauptspeisen, und als Nachspeise Schokomousse oder eine Topfencreme“, erklärt der Wirt. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Wie gut, dass man bei „yap&dine“ alles kosten kann! Speisen stehen nämlich wie spanische Tapas in der Tisch-Mitte. Noch wichtiger als gutes Essen ist die gute Gesellschaft. Dafür gibt es beim neuen Format eigene „Gesprächs-Starter-Karten“, die jeden aus der Reserve locken.