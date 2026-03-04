So soll Generation Z den Weg zum Wirten finden

Unter-25-Jährige sieht man in Traditionsgasthäusern immer seltener. Mit „yap&dine“ könnte sich das in Zukunft ändern.
Wie bringt man die Jugendlichen wieder ins gute alte Wirtshaus im Ort? Eine Idee dazu hat die NÖ-Werbung mit der Wirtshauskultur Niederösterreich. „yap&dine“ – auf Deutsch: gemeinsam plaudern und gut essen. Damit will man Gäste zwischen 18 und 25 ansprechen. „Beim Wirten sitzen soll sich für die Generation Z wie ein Erlebnis anfühlen“, heißt es.
„Der Altersdurchschnitt bei uns in der Gaststube liegt deutlich über 25“, gibt Andreas Graf zu. Der Gasthof Graf in St. Pölten ist einer der 16 Betriebe, die teilnehmen. Seit 70 Jahren in Familienhänden, kennt man sich hier beim „Generationen-Wechsel“ aus. Alkoholfreies Bier, vegane Optionen auf der Karte – die junge Generation hat andere Vorstellung als frühere.
Tratschen leicht gemacht
Seit Montag wird bei Graf für die Jugend aufgekocht. „Als Vorspeise gibt es Roastbeef und gebeizten Lachs, dann verschiedene Hauptspeisen, und als Nachspeise Schokomousse oder eine Topfencreme“, erklärt der Wirt. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Wie gut, dass man bei „yap&dine“ alles kosten kann! Speisen stehen nämlich wie spanische Tapas in der Tisch-Mitte. Noch wichtiger als gutes Essen ist die gute Gesellschaft. Dafür gibt es beim neuen Format eigene „Gesprächs-Starter-Karten“, die jeden aus der Reserve locken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.