„Yap & Dine“

So soll Generation Z den Weg zum Wirten finden

Niederösterreich
04.03.2026 18:50
Alles in der Mitte, alles geteilt. „Family-Style" wird das Essen bei der Gen Z nicht starr von der Karte bestellt.
Alles in der Mitte, alles geteilt. „Family-Style“ wird das Essen bei der Gen Z nicht starr von der Karte bestellt.(Bild: NÖ Werbung)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Unter-25-Jährige sieht man in Traditionsgasthäusern immer seltener. Mit „yap&dine“ könnte sich das in Zukunft ändern.

Wie bringt man die Jugendlichen wieder ins gute alte Wirtshaus im Ort? Eine Idee dazu hat die NÖ-Werbung mit der Wirtshauskultur Niederösterreich. „yap&dine“ – auf Deutsch: gemeinsam plaudern und gut essen. Damit will man Gäste zwischen 18 und 25 ansprechen. „Beim Wirten sitzen soll sich für die Generation Z wie ein Erlebnis anfühlen“, heißt es.

„Der Altersdurchschnitt bei uns in der Gaststube liegt deutlich über 25“, gibt Andreas Graf zu. Der Gasthof Graf in St. Pölten ist einer der 16 Betriebe, die teilnehmen. Seit 70 Jahren in Familienhänden, kennt man sich hier beim „Generationen-Wechsel“ aus. Alkoholfreies Bier, vegane Optionen auf der Karte – die junge Generation hat andere Vorstellung als frühere.

Gastfamilie Graf aus St. Pölten ist eine von den 16 Gasthäusern, die an „Yap and Dine ...
Gastfamilie Graf aus St. Pölten ist eine von den 16 Gasthäusern, die an „Yap and Dine teilnehmen. Noch bis 8. März können Junge das Format ausprobieren.(Bild: Hotel Graf)

 

Tratschen leicht gemacht
Seit Montag wird bei Graf für die Jugend aufgekocht. „Als Vorspeise gibt es Roastbeef und gebeizten Lachs, dann verschiedene Hauptspeisen, und als Nachspeise Schokomousse oder eine Topfencreme“, erklärt der Wirt. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Wie gut, dass man bei „yap&dine“ alles kosten kann! Speisen stehen nämlich wie spanische Tapas in der Tisch-Mitte. Noch wichtiger als gutes Essen ist die gute Gesellschaft. Dafür gibt es beim neuen Format eigene „Gesprächs-Starter-Karten“, die jeden aus der Reserve locken.

Niederösterreich

