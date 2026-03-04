Feuerwehr musste panischen Mann am Dach betreuen

In der Vorarlberger Gemeinde Koblach kam es am Dienstagmorgen zu einem Brand in einer Südtirolersiedlung. Ein Mann flüchtete vor den Flammen aufs Dach – und geriet dort in Panik.
Der Brand in dem Mehrparteienwohnhaus in Bludenz entwickelte sich frühmorgens, um 5. 30 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Als die Einsatzmannschaften vor Ort eintrafen, hatte sich ein Bewohner bereits über das Dachfenster aufs Dach geflüchtet.
Die Florianijünger wollten ihn von dort mit der Drehleiter bergen. Das Manöver gelang allerdings nicht, da der Mann am Dach in Panik geriet und sich auch nicht anseilen lassen wollte.
Daraufhin entschieden die Feuerwehrleute, auf der Straße ein Sprungtuch auszubreiten und den Mann vorerst am Dach weiterzubetreuen. Das gelang. Als der Brand im Haus wieder unter Kontrolle war und auch der Rauch sich verzogen hatte, konnte der Mann wieder übers Dachfenster in die Immobilie einsteigen und diese dann über das Stiegenhaus verlassen.
Verletzt wurde zum Glück niemand. Über die Brandursache liegen noch keine Informationen vor.
