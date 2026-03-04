Feuerwehr musste panischen Mann am Dach betreuen

Daraufhin entschieden die Feuerwehrleute, auf der Straße ein Sprungtuch auszubreiten und den Mann vorerst am Dach weiterzubetreuen. Das gelang. Als der Brand im Haus wieder unter Kontrolle war und auch der Rauch sich verzogen hatte, konnte der Mann wieder übers Dachfenster in die Immobilie einsteigen und diese dann über das Stiegenhaus verlassen.